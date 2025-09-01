Новини
Шеф на БФС иска да сме по-обединени като нация

1 Септември, 2025 17:15 400 6

Видяхме доста позитиви на клубно ниво – все пак три отбора достигнаха до плейофните фази на турнирите на УЕФА

Шеф на БФС иска да сме по-обединени като нация - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на старта на световните квалификации за Мондиал 2026 техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев разкри своите очаквания за предстоящите мачове с Испания на 4-и септември в София и с Грузия на 7-и септември в Тбилиси.

“За всички нас е ясно, че групата е тежка, но по мое мнение от такива мачове може само да спечелим. Най-важно е всеки от футболистите да даде максимума от себе си. Ще разчитаме и на подкрепата на пълните трибуни – иска ми се да бъдем по-обединени като нация. Очаквам тези 40 000 души, които ще дойдат да гледат на живо срещата с Испания, да дадат допълнителен импулс на играчите. Надявам се тази подкрепа да продължи и в домакинските двубои с Турция и Грузия през есента”, заяви за БТА Котев.

Той подчерта, че класата на Испания и Турция не подлежи на никакво съмнение, и акцентира върху развитието на Грузия като един от най-прогресиращите отбори в Европа в момента.

“С помощта на държавата грузинците развиха много своя футбол през последните години – по същия начин преди време го направиха и в Турция”, добави Котев.

Според него достойното представяне на родните клубове в евротурнирите този сезон ще има положително влияние и върху националния отбор.

“Видяхме доста позитиви на клубно ниво – все пак три отбора достигнаха до плейофните фази на турнирите на УЕФА. Надяваме се тази положителна тенденция да изиграе своята роля и за доброто представяне на националната селекция. През следващата година целта пред “лъвовете” ще е налагането и интегрирането на млади футболисти в състава", каза още Котев.


  • 1 трудно

    3 0 Отговор
    35 години само ни разделяха и създадоха многохилядна мафия

    17:17 01.09.2025

  • 2 Няма шанс

    2 0 Отговор
    А триъгълен шоколад искаш ли
    от големите

    17:19 01.09.2025

  • 3 Какво

    3 0 Отговор
    Общо имат турнирите с националния? Там играят мапуко,папуко и др. Цитирам чичо Венци

    17:21 01.09.2025

  • 4 Метресата от Барселона

    3 0 Отговор
    Слаб треньор като Илиян Илиев, още по-слаба селекция, футболисти, които даже не могат да тичат едно цяло полувреме... отсега всички запалявковци да се приготвят за задочни загуби на тъй наречения "национален отбор по футбол"!

    17:29 01.09.2025

  • 5 Бай Хой

    1 0 Отговор
    А защо е шеф тоя?

    17:30 01.09.2025

  • 6 Клоуни

    2 0 Отговор
    Напълниха българското първенство със сбиртоци от чужбина , пари за детцките школи няма, за български футбол говорят! Туристи на заплата смешници! Срам ни е от вас!

    17:31 01.09.2025

