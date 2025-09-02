Ерик тен Хаг си тръгва от Байер Леверкузен със солидно обезщетение

Ерик тен Хаг напусна Байер Леверкузен само 60 дни след назначението си, но ще си тръгне с внушителна компенсация от близо 5 милиона евро, съобщава авторитетното германско издание „Билд“.

Тен Хаг пое „аспирините“ на 1 юли, но престоят му се оказа кратък и неуспешен. След само два изиграни мача в Бундеслигата, в които Леверкузен успя да спечели едва една точка, ръководството на клуба реши да прекрати договора му поради незадоволителни резултати и липса на убедителна игра.

Това не е първият път, когато специалистът напуска голям европейски клуб с щедро обезщетение. През ноември миналата година Тен Хаг бе освободен от Манчестър Юнайтед, като тогава получи цели 10 милиона паунда за предсрочното прекратяване на контракта си.

Сагата около Ерик тен Хаг отново повдига въпроси за стабилността и търпението на футболните ръководства, както и за високите неустойки, които треньорите получават при ранно освобождаване.

Феновете на Байер Леверкузен вече очакват с нетърпение кой ще поеме кормилото на отбора в следващите седмици.