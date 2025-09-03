Новини
Раул Гонсалес е сред фаворитите за треньорския пост в Байер Леверкузен

3 Септември, 2025 17:00 329 0

46-годишният Раул до този момент ръководеше втория отбор на Реал – Кастиля, но вече е готов за следваща стъпка в кариерата си и търси възможност да поеме водещ европейски клуб

Раул Гонсалес е сред фаворитите за треньорския пост в Байер Леверкузен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Реал Мадрид - Раул Гонсалес, е сред основните претенденти за треньорския пост в Байер Леверкузен, съобщават Marca и Mundo Deportivo. Както е известно, ръководството на „аспирините“ освободи Ерик тен Хаг след само два мача в Бундеслигата, в които тимът взе едва една точка.

46-годишният Раул до този момент ръководеше втория отбор на Реал – Кастиля, но вече е готов за следваща стъпка в кариерата си и търси възможност да поеме водещ европейски клуб. Бившият нападател се ползва с уважение в Германия благодарение на периода си в Шалке 04, а в края на миналия сезон бе спряган и за Севиля.

Освен Раул, сред обсъжданите варианти за нов треньор на Байер, са още Марко Розе и Един Терзич.


