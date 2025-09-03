Раул Гонсалес е сред фаворитите за треньорския пост в Байер Леверкузен

Легендата на Реал Мадрид - Раул Гонсалес, е сред основните претенденти за треньорския пост в Байер Леверкузен, съобщават Marca и Mundo Deportivo. Както е известно, ръководството на „аспирините“ освободи Ерик тен Хаг след само два мача в Бундеслигата, в които тимът взе едва една точка.

🔴⚫️ Raúl González suena para el Bayer Leverkusenhttps://t.co/MzeGZ6RIy2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 3, 2025

46-годишният Раул до този момент ръководеше втория отбор на Реал – Кастиля, но вече е готов за следваща стъпка в кариерата си и търси възможност да поеме водещ европейски клуб. Бившият нападател се ползва с уважение в Германия благодарение на периода си в Шалке 04, а в края на миналия сезон бе спряган и за Севиля.

Освен Раул, сред обсъжданите варианти за нов треньор на Байер, са още Марко Розе и Един Терзич.