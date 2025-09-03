Новини
Карлос Алкарас срази Иржи Лехечка и се устреми към полуфиналите на US Open

3 Септември, 2025 06:27 611 0

Двубоят продължи час и 58 минути

Карлос Алкарас срази Иржи Лехечка и се устреми към полуфиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Карлос Алкарас си осигури място сред най-добрите четирима на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Световният номер 2 не остави никакви шансове на чешкия си съперник Иржи Лехечка, който е добре познат на българските фенове като един от най-неудобните противници на Григор Димитров. Алкарас се наложи категорично с резултат 6:4, 6:2, 6:4, като двубоят продължи едва 1 час и 58 минути – истинска светкавична победа на испанеца.

Впечатляващите 84% спечелени точки при първи сервис (38 от 45) и 28 уинъра срещу едва 16 за Лехечка подчертаха доминацията на младия талант.

Това бе трети успех за испанеца в общо четири срещи между двамата.


