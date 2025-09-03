Сабаленка без игра на полуфинал на US Open

Изненадващ обрат беляза четвъртфиналите на US Open при дамите, след като Маркета Вондрушова бе принудена да се откаже от участие заради поредна контузия в коляното. Така Арина Сабаленка, действащата шампионка на турнира, получи директен билет за полуфиналите, където ще се изправи срещу американката Джесика Пегула.

Чешката тенисистка, която демонстрира впечатляваща форма в Ню Йорк и елиминира две състезателки от топ 10, не успя да излезе на корта заради болки, появили се по време на загрявката.

„С огромно съжаление трябва да се оттегля от мача тази вечер. Опитах всичко, за да играя, но коляното ми отново се обади. След консултация с медицинския екип реших да не рискувам по-сериозна травма“, сподели Вондрушова в официално изявление.

Така Сабаленка, която миналата година триумфира на финала срещу Пегула, ще има възможност да повтори успеха си в повторен сблъсък между двете.

„Много ми е мъчно за Маркета. Тя се представяше страхотно и знам колко тежко ѝ е в този момент“, написа беларускинята в социалните мрежи, изразявайки съпричастност към съперничката си.

За съжаление, съдбата отново се оказа неблагосклонна към Вондрушова. Само преди година тя пропусна US Open заради операция на рамото, а по-рано през сезона не успя да участва и на Australian Open. След кратко завръщане през февруари, чехкинята отново бе извън игра до „Ролан Гарос“.