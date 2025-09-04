Наоми Осака отново сред най-добрите четири на US Open

Наоми Осака демонстрира впечатляваща форма и си осигури място сред четирите най-добри на Откритото първенство на САЩ по тенис. На централния корт „Артър Аш Стейдиъм“ японската тенисистка надделя над Каролина Мухова от Чехия с резултат 6:4, 7:6(3) след оспорван двубой, продължил близо два часа.

Още в началото на срещата Осака показа стабилност и хладнокръвие, като реализира 78% от точките си на първи сервис и успя да пробие веднъж съперничката си.

Вторият сет се превърна в истинска битка на нерви – и двете състезателки си размениха по два пробива, а изходът бе решен в драматичен тайбрек. Там бившата шампионка прояви характер, минимизира грешките и затвори мача в своя полза.

В следващия кръг Осака ще се изправи срещу Аманда Анисимова, която поднесе изненада, елиминирайки световната номер едно Ига Швьонтек с 6:4, 6:3.