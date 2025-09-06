Новини
Алкарас елиминира легендата Джокович и мечтае за втория си US Open

6 Септември, 2025 07:45 939 3

Алкарас се представи много силно при началния си удар и реализира 7 аса, като допусна едва две двойни грешки

Алкарас елиминира легендата Джокович и мечтае за втория си US Open - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният №2 Карлос Алкарас ще спори за втората си титла на US Open. Първата ракета на Испания елиминира сръбската легенда Новак Джокович на полуфиналите в турнира от “Големия шлем” след чиста победа с 6:4 7:6(4) 6:2 за 2 часа и 26 минути.

Алкарас се представи много силно при началния си удар и реализира 7 аса, като допусна едва две двойни грешки. Джокович от своя страна спечели 4 точки директно от сервис, но и направи цели пет двойни грешки.

Като цяло сръбският ветеран бе равностоен съперник през първите две части. Той дори докара втория сет до тайбрек, където изоставаше с 4:5, но след това позволи на испанския си опонент да спечели две последователни точки. От този момент нататък за Джокович пътят назад изглеждаше много труден и той окончателно абдикира. Алкарас поведе с 4:1 в третата част, след което двамата си размениха още един гейм и вече беше само въпрос на време кога ибериецът ще забие последния пирон в ковчега на именития си съперник. Сърбинът не успя да се противопостави и загуби още първия мачбол, който дойде при изоставане от 15:40, пращайки победата в ответната страна.

Това беше 12-та поредна победа за Алкарас, чиято последна загуба дойде на финала на “Уимбълдън” от Яник Синер. Сега испанецът има голям шанс да вземе реванш срещу италианеца, тъй като в другия полуфинал световният номер едно излиза срещу канадеца Феликс Ожер-Алиасим.

Алкарас изглежда в чудесна форма и поради факта, че все още няма загубен сет на турнира в САЩ. Испанецът завоюва единствената си титла от US Open до този момент през 2022 г., когато на финала победи Каспер Рууд. Новак Джокович от своя страна пропусна да завоюва петия трофей, след като преди това спечели надпреварата през 2011, 2015, 2018 и 2023 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 вен серемос

    2 2 Отговор
    И!Нарочно са попречили на НОЛЕ!!! Това си е провокация от СОЩ/съединени овчарки щати/Ноле,зад тебе сме.Трябва да победиш окончателно.И,тогава на върха на славата си да се оттеглиш!!!

    08:19 06.09.2025

  • 2 калина /алена

    2 2 Отговор
    Голяма измама! Кой попречи на Ноле-това са англосаксите!!!

    08:20 06.09.2025

  • 3 Неваксинираният Джоко

    1 0 Отговор
    изкара тежък Ковид навремето и за това губи сили и мачове!
    Ковид оставя тежки последствия у неваксинираните!

    09:00 06.09.2025

