Никола Цолов на крачка от вицешампионската титла във Формула 3 след силно представяне на квалификацията в Монца

Българският талант Никола Цолов направи решителна стъпка към сребърния медал във Формула 3, след като си осигури пета стартова позиция за основното състезание на легендарната писта „Монца“. Със своя впечатляващ резултат в квалификациите, младият пилот се нарежда сред фаворитите за подиума в неделната надпревара.

Ситуацията се разви още по-благоприятно за Цолов, тъй като неговият съотборник и основен конкурент за вицешампионската титла – Мари Боя – остана едва девети в квалификацията. Това означава, че Боя ще стартира от 18-а позиция в двете състезания на италианската писта, което значително намалява шансовете му да изпревари българина в генералното класиране.

В квалификационната сесия Цолов попадна във втората, по-бърза група, където имаше само една възможност да запише силна обиколка. С хладнокръвие и прецизност той се нареди трети в своята група, което му гарантира пето място на стартовата решетка за неделното състезание и осмо за съботния спринт.

Полпозишънът бе завоюван от Брад Бенавидес с време 1:38.120, а до него на първа редица ще застане Уго Угочукву – победителят в първата квалификационна група.

Втората редица ще бъде заета от Ноел Леон и Тасанапол Интрапувашак, докато Цолов и Роман Билински ще стартират от третата.

Финалният спринт за сезона във Формула 3 ще се проведе утре от 10:15 часа българско време и ще включва 18 обиколки. Само първите десетима ще си тръгнат с точки, което прави всяка позиция на трасето от изключително значение.