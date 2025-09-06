Новини
Никола Цолов претърпя инцидент в спринта за Гран При на Италия

6 Септември, 2025 12:44 827 1

Българският талант потегли от осмата позиция, като в средата на дистанцията от 18 обиколки беше изостанал до 13-то място

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов се отдалечи от целта си да завърши втори в генералното класиране във Формула 3, след като имаше кошмарен спринт на пистата „Монца“, финиширайки чак на 23-ото място.

Българският талант потегли от осмата позиция, като в средата на дистанцията от 18 обиколки беше изостанал до 13-то място. Впоследствие дойде леко повишаване в темпото му, което му позволи да започне да си връща част от загубените позиции, подпомогнат и от един троен инцидент в първия шикан пред него. Заради него на пистата се появи колата на сигурността, която се прибра в края на предпоследния тур на състезанието. Това даде на Цолов още една обиколка, в която да напредне. Веднага след рестарта българинът изпревари Ноел Леон, за да заеме осмата позиция. Цолов пробва атака и срещу Алесандро Джиусти за седмото място, която изглеждаше, че ще бъде успешна, тъй като французинът отвори прекалено много кривата на последния завой. При неговото връщане в идеалната линия обаче се стигна до контакт с Никола, който завъртя болида на българина и той потъна до 23-то място на финала и не взе нито една точка.

Съотборникът на Цолов Мари Боя завърши шести, след като стартира 17-и, с което испанецът прибави нови 5 т. към своя актив и се отдалечи на седем пред българина в борбата за второто място в крайното класиране. Отделно Тим Трамниц спечели за втора поредна година спринта на „Монца“, записвайки и най-бързата обиколка, с което се доближи на само 2 т. зад Цолов, което обещава много оспорвана битка за второто място в крайното класиране в основното състезание на „Монца“.

Финалният уикенд за сезона във Формула 3 приключва утре с основното състезание, което ще бъде с продължителност от 22 обиколки. Стартът е от 9:15 часа българско време. От полпозишъна в него ще потегли Брад Бенавидес, а Цолов ще стартира пети.


