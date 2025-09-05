Франция надделя над Украйна, Исландия срази Азербайджан с впечатляваща победа

Франция надви Украйна с 2:0 на стадион "Тарчински Арена" във Вроцлав, Полша. Същевременно Исландия буквално помете Азербайджан с категоричното 5:0 в Рейкявик, с което оглави временното класиране в група "D" на европейските квалификации за Мондиал 2026.

Още от първия съдийски сигнал "петлите" на Дидие Дешан наложиха темпото и не оставиха шанс на украинците да разгърнат играта си. Майкъл Олисе откри резултата през първата част, а през второто полувреме звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе затвърди успеха с красиво попадение след прецизен пас от Орелиен Чуамени.

През втората част Украйна показа повече настойчивост и отправи няколко опасни удара към вратата на Майк Манян, включително и греда на Илия Забарний, но късметът не бе на тяхна страна и резултатът остана непроменен.

Междувременно в Рейкявик, Исландия не остави никакви съмнения в превъзходството си, разгромявайки Азербайджан с пет безответни гола. С този убедителен успех скандинавците се изкачиха на върха в групата, благодарение на впечатляващата си голова разлика.

Следващият кръг обещава нови емоции – на 9 септември от 21:45 ч. Франция ще приеме Исландия в директен сблъсък за лидерството, докато по-рано същата вечер, от 19:00 ч., Азербайджан ще се изправи срещу Украйна на собствен терен.