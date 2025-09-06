Новини
Спорт »
Световен футбол »
Четвъртите в света официално подпечатаха визите и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико

Четвъртите в света официално подпечатаха визите и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико

6 Септември, 2025 08:15 777 1

  • мароко-
  • нигерия-
  • футбол-
  • мондиал 2026

Играчите от Северна Африка разбиха Нигер с 5:0

Четвъртите в света официално подпечатаха визите и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Мароко, който се класира на четвъртото място по време на Мондиал 2022, официално подпечата визите и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през следващата година.

Четвъртите в света официално подпечатаха визите и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико

Играчите от Северна Африка разбиха Нигер с 5:0 в среща от шестия кръг на квалификационния турнир от зона “КАФ” и два мача преди края вече са недостижими на върха с осем точки пред втория Танзания.

Головете за успеха на четвъртите в света отбелязаха Исмаел Сайбари (29', 38’), Аюб Ел Кааби (51’), Игман Хамза (69’), както и Азедин Унахи (85’). Голяма роля за успеха изигра фактът и, че домакините от Мароко бяха с човек повече на терена от 26-ата минута нататък, когато бе изгонен Абдул-Латиф Гумей.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маруу,

    1 0 Отговор
    мн си прста, ма

    08:55 06.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ