Днес ще се изиграят нови шест квалификации за Мондиал 2026 от Зона Европа

Днес ще се изиграе поредната порция квалификации за Мондиал 2026. Програмата включва нови шест двубоя, като сред срещите са и мачовете на Англия и Португалия.

„Трите лъва“ имат наглед лесна задача срещу скромния тим на Андора. Двубоят е тази вечер от 19:00 часа и ще се играе на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. До този момент англичаните натрупаха пълен актив от точки – 9, след победи над Албания, Латвия и днешния си съперник.

Андора до този момент няма спечелена точка и логично заема последното място след четири мача.

Програмата стартира с мач от същата група К, който противопоставя тимовете на Латвия и Сърбия. Мачът започва в 16:00 часа.

В друг интересен сблъсък Португалия гостува на Армения.

Всички двубои днес може да гледате в каналите на DIEMA XTRA.

Програма:

Група F

19:00 Армения – Португалия | пряко по DIEMA SPORT 3

21:45 Ирландия – Унгария | пряко по DIEMA SPORT 3

Група Н

21:45 Австрия – Кипър | пряко по DIEMA SPORT 2

21:45 Сан Марино – Босна и Херцеговина | пряко по DIEMA SPORT

Група К

16:00 Латвия – Сърбия | пряко по DIEMA SPORT 2

21:45 Англия – Андора | пряко по DIEMA SPORT 2