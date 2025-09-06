Новини
Спорт »
Световен футбол »
Днес ще се изиграят нови шест квалификации за Мондиал 2026 от Зона Европа

Днес ще се изиграят нови шест квалификации за Мондиал 2026 от Зона Европа

6 Септември, 2025 09:28 724 0

  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

„Трите лъва“ имат наглед лесна задача срещу скромния тим на Андора

Днес ще се изиграят нови шест квалификации за Мондиал 2026 от Зона Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес ще се изиграе поредната порция квалификации за Мондиал 2026. Програмата включва нови шест двубоя, като сред срещите са и мачовете на Англия и Португалия.

„Трите лъва“ имат наглед лесна задача срещу скромния тим на Андора. Двубоят е тази вечер от 19:00 часа и ще се играе на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. До този момент англичаните натрупаха пълен актив от точки – 9, след победи над Албания, Латвия и днешния си съперник.

Андора до този момент няма спечелена точка и логично заема последното място след четири мача.

Програмата стартира с мач от същата група К, който противопоставя тимовете на Латвия и Сърбия. Мачът започва в 16:00 часа.

В друг интересен сблъсък Португалия гостува на Армения.

Всички двубои днес може да гледате в каналите на DIEMA XTRA.

Програма:

Група F

19:00 Армения – Португалия | пряко по DIEMA SPORT 3

21:45 Ирландия – Унгария | пряко по DIEMA SPORT 3

Група Н

21:45 Австрия – Кипър | пряко по DIEMA SPORT 2

21:45 Сан Марино – Босна и Херцеговина | пряко по DIEMA SPORT

Група К

16:00 Латвия – Сърбия | пряко по DIEMA SPORT 2

21:45 Англия – Андора | пряко по DIEMA SPORT 2


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ