Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка спечели за втора поредна година US Open

Арина Сабаленка спечели за втора поредна година US Open

7 Септември, 2025 04:00, обновена 7 Септември, 2025 04:03 617 2

  • ню йорк-
  • финал-
  • аманда анисимова-
  • сабаленка-
  • тенис

Световната №1 триумфира в Ню Йорк, побеждавайки на финала американката Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3)

Арина Сабаленка спечели за втора поредна година US Open - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Арина Сабаленка за втора поредна година е шампионка при жените на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open.

Световната №1 триумфира в Ню Йорк, побеждавайки на финала американката Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3) за малко повече от час и половина игра на "Артър Аш Стейдиъм". Така тя спечели четвъртата си мейджър титла и не даде шанс на съперничката си за първи подобен успех, като това е втори пореден загубен финал за американката след поражението ѝ на "Уимбълдън".

Още от началните минути двете тенисистки се хвърхиха здраво с цел да спечелят срещата. Сабаленка трябваше да покаже нерви, за да измъкне първото си подаване в мача. След това световната №1 успя и да пробие подаването на съперничката си и да поведе с 2:0.

В този момент изглеждаше, че беларускинята ще поеме контрола над мача и ще доминира, но Анисимова бързо се окопити и не само това, а спечели три поредни гейма с два пробива, за да поведе с 3:2.

Последва обаче нов обрат в мача. Сабаленка веднага върна пробива за 3:3, след което вече наистина пое контрола над мача и не даде нито гейм повече на съперничката си до края на сета, като го затвори с 6:3 в своя полза.

Вторият сет отново започна с ценен пробив на Сабаленка при второто подаване на съперничката си и набързо поведе с 3:1 гейма.

Беларускинята обаче отново допусна момент на разконцентрация и позволи на Анисимова да върне пробива и да изравни за 3:3.

Световната №1 все пак бързо се окопити и още в следващия гейм си върна инициативата, правейки нов пробив за 4:3.

При 5:4 Сабаленка сервираше за мача, но драмата продължи. Анисимова не се предаде и успя да измъкне гейма, за да докара нещата до 5:5.

Впоследствие сетът отиде и в тайбрек. Там обаче Сабаленка бе във вихъра си и поведе с 6:1 точки, а накрая затвори сета и мача със 7:3 в своя полза.

Така Сабаленка спечели четвъртата си титла от Големия шлем и стана първата тенисистка, която защитава титлата си на US Open от Серина Уилямс през 2014 г. Това бе четвърти успех за нея в сблъсъците с Анисимова, в които обаче американката продължава да води с 6:4 победи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Славянска сила! А не западни трансформари!

    05:17 07.09.2025

  • 2 никой

    0 0 Отговор
    Бялата Серина иде - дръж се Гришо !

    05:28 07.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ