Арина Сабаленка спечели за втора поредна година US Open

Арина Сабаленка за втора поредна година е шампионка при жените на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open.

Световната №1 триумфира в Ню Йорк, побеждавайки на финала американката Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3) за малко повече от час и половина игра на "Артър Аш Стейдиъм". Така тя спечели четвъртата си мейджър титла и не даде шанс на съперничката си за първи подобен успех, като това е втори пореден загубен финал за американката след поражението ѝ на "Уимбълдън".



Още от началните минути двете тенисистки се хвърхиха здраво с цел да спечелят срещата. Сабаленка трябваше да покаже нерви, за да измъкне първото си подаване в мача. След това световната №1 успя и да пробие подаването на съперничката си и да поведе с 2:0.



В този момент изглеждаше, че беларускинята ще поеме контрола над мача и ще доминира, но Анисимова бързо се окопити и не само това, а спечели три поредни гейма с два пробива, за да поведе с 3:2.



Последва обаче нов обрат в мача. Сабаленка веднага върна пробива за 3:3, след което вече наистина пое контрола над мача и не даде нито гейм повече на съперничката си до края на сета, като го затвори с 6:3 в своя полза.



Вторият сет отново започна с ценен пробив на Сабаленка при второто подаване на съперничката си и набързо поведе с 3:1 гейма.



Беларускинята обаче отново допусна момент на разконцентрация и позволи на Анисимова да върне пробива и да изравни за 3:3.



Световната №1 все пак бързо се окопити и още в следващия гейм си върна инициативата, правейки нов пробив за 4:3.



При 5:4 Сабаленка сервираше за мача, но драмата продължи. Анисимова не се предаде и успя да измъкне гейма, за да докара нещата до 5:5.



Впоследствие сетът отиде и в тайбрек. Там обаче Сабаленка бе във вихъра си и поведе с 6:1 точки, а накрая затвори сета и мача със 7:3 в своя полза.



Така Сабаленка спечели четвъртата си титла от Големия шлем и стана първата тенисистка, която защитава титлата си на US Open от Серина Уилямс през 2014 г. Това бе четвърти успех за нея в сблъсъците с Анисимова, в които обаче американката продължава да води с 6:4 победи.