Извънредна новина за Григор Димитров

Григор Димитров се е отказал от първоначалната си идея да се върне на корта на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. Името му бе в заявените за участие играчи, но хасковлията и екипът му са променили решението си. При това положение завръщането на Григор на корта се очаква да се състои на европейската финална права на сезона.

Световният №28 за последно игра на "Уимбълдън", където контузия го спря срещу водача в ранглистата Яник Синер. Българинът водеше с два сета в осминафиналите, но получи травма при изпълнение на сервис и не успя да завърши мача. Димитров имаше разкъсване на гръден мускул и се наложи оперативна намеса. Той вече е готов и тренира на пълни обороти.

След отказа от Шанхай, Димитров гледа към три турнирите в Европа. Това са АТР 250 в шведската столица Стокхолм, АТР 500 в столицата на Австрия Виена и за финал - "Мастърс" надпреварата в Париж.

Стокхолм е специално място за Гришо, защото именно там спечели първата си титла - през 2013 г., а след това игра още три финала, но загуби и трите.

През 2023-а пък хасковлията се класира за финала и в Париж, но отстъпи в два сета на Новак Джокович.