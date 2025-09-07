Новини
Спорт »
Тенис »
Извънредна новина за Григор Димитров

Извънредна новина за Григор Димитров

7 Септември, 2025 18:59 1 033 4

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • шанхай

При това положение завръщането на Григор на корта се очаква да се състои на европейската финална права на сезона

Извънредна новина за Григор Димитров - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се е отказал от първоначалната си идея да се върне на корта на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. Името му бе в заявените за участие играчи, но хасковлията и екипът му са променили решението си. При това положение завръщането на Григор на корта се очаква да се състои на европейската финална права на сезона.

Световният №28 за последно игра на "Уимбълдън", където контузия го спря срещу водача в ранглистата Яник Синер. Българинът водеше с два сета в осминафиналите, но получи травма при изпълнение на сервис и не успя да завърши мача. Димитров имаше разкъсване на гръден мускул и се наложи оперативна намеса. Той вече е готов и тренира на пълни обороти.

След отказа от Шанхай, Димитров гледа към три турнирите в Европа. Това са АТР 250 в шведската столица Стокхолм, АТР 500 в столицата на Австрия Виена и за финал - "Мастърс" надпреварата в Париж.

Стокхолм е специално място за Гришо, защото именно там спечели първата си титла - през 2013 г., а след това игра още три финала, но загуби и трите.

През 2023-а пък хасковлията се класира за финала и в Париж, но отстъпи в два сета на Новак Джокович.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 2 Отговор
    Много ми е зор за тениса, дайте някоя от златотърсачките му, да оплакнем окото.

    19:03 07.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Да не е решил да става футболист?🦧🤣🤣🤣🤣🦧

    19:03 07.09.2025

  • 3 БгСеляндур

    2 0 Отговор
    в холивуд ще има повече успех ......

    19:29 07.09.2025

  • 4 Вале-каро

    0 1 Отговор
    Защо?Драги журналисти,ако сте такива,Проверявайте нещата преди да ги публикувате.Димитров не е заявявал участие.Това е по правилата на тениса.За това е обявен като бъдещ участник.Той има право да се откаже.Е да де новината трябва да върви.Няма журналистическа етика.Всичко е до "парицата" според Славейков ,ако знаете кой е.

    19:42 07.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ