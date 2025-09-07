Новини
Никола Цолов е вицешампион във Формула 3

7 Септември, 2025 12:29 819 6

  • никола цолова-
  • формула 3-
  • спорт-
  • монца

Той победи своя съотборник в Кампос Мари Боя, който завърши девети на пистата "Монца"

Никола Цолов е вицешампион във Формула 3 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов завърши на второ място в последното състезание за сезона във Формула 3. По този начин той си гарантира и второто място в крайното класиране за сезона. Той победи своя съотборник в Кампос Мари Боя, който завърши девети на пистата "Монца".

Цолов стартира от пета позиция, като остана единствено за другия си съотборник Тасанапол Интрапувашак, който записа своята трета победа за сезона.

С този двоен успех плюс деветото място на Боя Кампос си гарантира титлата при отбори, побеждавайки Трайдънт в самия край на сезона. Техните пилоти Ноа Стрьомщед и Рафаел Камара завършиха съответно пети и шести, а Чарли Вурц отпадна.

На подиума се качи още Ноел Леон, който в самия край успя да се пребори със стартиралия от полпозишъна Брад Бенавидес. Американецът остана четвърти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гого

    3 1 Отговор
    Невероятна F3 надпревара на Монца, а Кампос е шампион при отборите!

    12:33 07.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Респект за Колето с Тротинетката!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    12:35 07.09.2025

  • 3 Велико

    9 1 Отговор
    Браво на Никола! Гордейте се, българи!

    Коментиран от #6

    12:37 07.09.2025

  • 4 Някой

    7 1 Отговор
    Браво! Много сериозна заявка за следващата година във Формула 2. Дано продължи да се развива момчето и да стигне до Формула 1.

    12:41 07.09.2025

  • 5 Абе

    5 0 Отговор
    малко късмет не му достигна да е шампион, но и вице е доста добро постижение 🏎️💨🏁🚥🏆

    12:44 07.09.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Велико":

    С кой да са гурдеиме?С Емили ,или с Колето?🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    13:24 07.09.2025

