Братовчедът на Григор Димитров: Не съм получил съобщение от него

Братовчедът на Григор Димитров: Не съм получил съобщение от него

8 Септември, 2025 15:29 1 095 2

Василев отстъпи със 5:7, 3:6 пред Иван Иванов в българския сбълсък за титлата при юношите в Ню Йорк

Павел Ковачев

Финалистът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Александър Василев заяви при пристигането си в София, че засега ще продължи да работи със същите треньори. Василев изтъкна ролята на дисциплината за успехите си и разкри, че не е получил съобщение от най-добрия български тенисист Григор Димитров. Василев отстъпи със 5:7, 3:6 пред Иван Иванов в българския сбълсък за титлата при юношите в Ню Йорк.

"Трудът надделява. Ако искаш да стигнеш до големите сцени, до върховете и да играеш най-добрия тенис, коства дисциплина", коментира 18-годишният Василев на летище "Васил Левски" в столицата.

"Стига да имаш амбиция, да имаш желание да си добър, да се наслаждаваш на играта, всичко може да се постигне", каза още той.

Попитан дали е бил поздравен от Григор Димитров, Александър Василев заяви: "Не, не съм получил съобщение от него. Не мога да кажа повече. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо."

"На децата бих казал да се наслаждават на играта и като цяло на спорта. Горд съм да давам пример на малките деца. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен, различна почва. Тепърва започвам да настъпвам в него. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постиженията и формата си. Винаги има място за подобрение", каза още Василев.

На въпрос за вчерашния финал при мъжете на Откритото първенство на САЩ и дали Новак Джокович вече трябва да се откаже, като отговори: "Това ще бъде доста тъжен момент за спорта, той е доста голяма звезда, аз много харесвам. Ако му се играе, никой не го спира. Той още вдъхновява хората. А Карлос Алкарас беше доста солиден, игра много добре. Това е в момента битката на двата титана, които са на друго ниво тенис."

"Да, мисля, че българският тенис е в добри ръце. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други след нас тепърва дойдат. Това е много хубаво, защото, както ние сме гледали към Григор Димитров и други български звезди, ние се надяваме да направим същото", добави Александър Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Гледай да не получиш някое като Каратанчева навремето.

    15:30 08.09.2025

  • 2 Гришо Плейбоя

    3 0 Отговор
    Ето, братчед, поздравявам те публично тука!

    15:34 08.09.2025

