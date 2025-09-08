Карлос Алкарас спечели титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис за втори път с победата си над Яник Синер в неделя вечер, а успехът демонстрира развитието на испанеца през последните три години - от импулсивността на младостта до премерената зрялост на шесткратен победител в турнирите от Големия шлем.

След като загуби финала на "Уимбълдън" от Синер през юли, Алкарас се завърна с блясък и авторитет, за да победи италианеца с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 на емблематичния стадион "Артър Аш".

22-годишният тенисист, който спечели първата си титла от Големия шлем във "Флешинг Медоус" през 2022-а, се завърна и на върха на световната ранглиста за първи път от 2023 година насам.

"Първото място в ранглистата е цел, която си бях поставил почти в началото на годината и да видя, че съм я постигнал, е нещо невероятно", каза усмихнатият Алкарас, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Да го направя в същия ден, в който печеля още една титла от Големия шлем, е още по-добро чувство. Бяха две впечатляващи седмици на много високо ниво на тениса, но преди всичко психически трудни, с което много се гордея. Първата титла от Откритото първенство на САЩ беше за моята младост, а тази е постигната с по-голяма зрялост. Развивам се, знам как да се справям с определени ситуации", коментира още испанският тенисист.

"Веднага след финала на "Уимбълдън" просто си помислих, че трябва да подобря нивото си, ако искам да победя Яник. Ако искам да спечеля Откритото първенство на САЩ, ако искам да победя Яник, трябва да играя перфектно", добави Карлос Алкарас.

"Чувствам, че това е най-добрият турнир, в който съм играл досега. Постоянството на нивото ми през целия турнир беше наистина високо, с което наистина се гордея", каза още той.

Неговият треньор Хуан Карлос Фереро подчерта колко много се е развил Алкарас, откакто спечели първия си турнир от Големия шлем през 2022 година.

"Тогава той все още играеше импулсивно, почти несъзнателно. Днес виждате играч с много повече опит, който знае как да разчита важните моменти, който пристига на корта по-спокоен, с по-ясна представа какво трябва да прави", заяви Фереро.

Бившият шампион от Откритото първенство на Франция обаче подчерта, че Карлос Алкарас все още е в процес на развитие.

"Като всеки играч, той има слабости, но ги подобрява непрекъснато. Все още има много място за растеж. Ако някога си помислим, че е перфектен, тогава ще направим най-голямата грешка", допълни Фереро.

От своя страна Алкарас вече мисли за следващата си голяма цел - да спечели Откритото първенство на Австралия и да оформи кариерен Голям шлем.

"Това е първата ми цел. Винаги е било в съзнанието ми. Ще се опитам да го направя догодина, но ако не е тогава, то след две, три или четири. Просто искам да го направя", увери испанецът.