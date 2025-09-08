Новини
Легендарният Ален Прост коментира проблемите на Хамилтън във Ferrari

8 Септември, 2025 20:59 640 1

Британецът едва на „Монца“ заяви, че е доволен от поведението на колата и темпото, което има, но си призна, че все още далеч от битката за подиума

Легендарният Ален Прост коментира проблемите на Хамилтън във Ferrari - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният Ален Прост коментира проблемите на Луис Хамилтън в първия му сезон като пилот на Ferrari през тази година. Британецът едва на „Монца“ заяви, че е доволен от поведението на колата и темпото, което има, но си призна, че все още далеч от битката за подиума.

„Когато побеждаваш с Ferrari, това е по-хубаво от всичко останало на света – написа в свой коментар за L’Equipe Прост, който също е карал за Ferrari. – Но когато не печелиш, това е по-лошо от преживяването във всеки друг отбор.

„Всичко знаят това, всички пишат за това, но в действителност е много различно. Аз обаче не мога да повярвам, че талантът на Луис е изчезнал.

„Той полага изключителни усилия, за да се адаптира и трябва да го отбележим, че го прави с този тип кола, която той не харесва – с граунд ефект. Но това са усилия на един голям шампион, които трябва да бъдат уважавани.“


  • 1 Иван Иванов

    1 4 Отговор
    Не може да кара, ако няма най-бързтаа кола. Същия като верстапен...

    21:01 08.09.2025

