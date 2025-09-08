Новини
Спорт »
Баскетбол »
Лука Дончич избухна и Словения елиминира Италия на Евробаскет

Лука Дончич избухна и Словения елиминира Италия на Евробаскет

8 Септември, 2025 08:15 502 0

  • лука дончич-
  • словения-
  • италия-
  • баскетбол-
  • спорт

Словения достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство за трети пореден път

Лука Дончич избухна и Словения елиминира Италия на Евробаскет - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич отбеляза 42 точки и спечели 10 борби, а отборът на Словения удържа натиска на Италия през четвъртата четвърт, за да спечели с 84:77 и да си осигури четвъртфинален мач срещу защитаващия титлата си Германия на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

В Рига (Латвия) Словения водеше с 29:11 в края на първата четвърт, а Дончич достигна 30 точки до полувремето - четвърти път в този турнир, в който звездата вкарва поне 30. Но Италия направи страхотен обрат и се доближи на една точка от Словения малко по-малко от две минути преди края. Дончич след това реализира два пъти и двата си наказателни удара, за да подмине 40-е точки и в крайна сметка да донесе успеха на своя тим.

Словения достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство за трети пореден път. Тимът спечели титлата през 2017-а, а за последно игра на четвъртфиналите през 2022 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ