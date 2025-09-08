Лука Дончич избухна и Словения елиминира Италия на Евробаскет

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич отбеляза 42 точки и спечели 10 борби, а отборът на Словения удържа натиска на Италия през четвъртата четвърт, за да спечели с 84:77 и да си осигури четвъртфинален мач срещу защитаващия титлата си Германия на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

В Рига (Латвия) Словения водеше с 29:11 в края на първата четвърт, а Дончич достигна 30 точки до полувремето - четвърти път в този турнир, в който звездата вкарва поне 30. Но Италия направи страхотен обрат и се доближи на една точка от Словения малко по-малко от две минути преди края. Дончич след това реализира два пъти и двата си наказателни удара, за да подмине 40-е точки и в крайна сметка да донесе успеха на своя тим.

Словения достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство за трети пореден път. Тимът спечели титлата през 2017-а, а за последно игра на четвъртфиналите през 2022 година.