Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито Локомотив (София) – Левски

Столичният сблъсък между Локомотив (София) и Левски ще бъде поверен на опитния рефер Драгомир Драганов, който ще ръководи срещата от осмия кръг на Първа лига. Мачът е насрочен за неделя, 14 септември, с начален час 20:30, и обещава истински футболни емоции за феновете на двата отбора.

Съдийските назначения за предстоящия кръг вече са ясни. Мартин Марков ще следи за спазването на правилата по време на домакинството на ЦСКА срещу Септември, което ще се проведе в събота. Междувременно, Георги Давидов ще бъде главен арбитър на интригуващия двубой между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец, който също ще се изиграе в неделя.

Назначения за мачовете от 8 кръг на Първа лига



12 септември, 17:30 часа

Берое - Ботев (Враца)

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



12 септември, 19:45 часа

Ботев (Пловдив) - Монтана

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Владимиров Игнатов

13 септември, 17:45 часа

Спартак (Варна) - Арда

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Камен Михайлов Алексиев

13 септември 2025 г., събота, 20:15 часа

ЦСКА - Септември

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Вихрен Веселинов Манев

14 септември, 18:00 часа

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

14 септември, 20:30 часа

Локомотив София 1929 ЕАД - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Никола Петров Джугански

15 септември, 18:00 часа

ЦСКА 1948 - Славия

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Цветан Георгиев Георгиев

15 септември, 20:30 часа

Черно море - Добруджа

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Станислав Георгиев Тодоров