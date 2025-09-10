Вили Вуцов към феновете на Левски: Свалете плакатите "Сираков вън"

Велислав Вуцов и Константин Папазов смятат, че привържениците на Левски трябва да свалят плакатите, насочени срещу мажоритарния собственик Наско Сираков.
"Много важно е хората да разберат, че за пет години от почти труп Левски се превърна в много добре организиран и стабилно финансов клуб", заяви Тити Папазов в предаването "Лига Вуцов".
"Не съм се чувал повече от година-две с Наско Сираков. Не сме се карали, просто нямаме допирна ситуация. Дори при трансфера на Светослав говорих с Даниел Боримиров, а не с Наско. Да не кажат, че съм свързан. Аз не се съгласявам категорично с плакатите "Сираков вън!", защото публиката на Левски е велика и е религия. Ако толкова не харесваме някого, ще отидем и ще го изгоним. Щом не сме го направили, това нещо се сваля и всичко приключва. Тези плакати излагат публиката на Левски, която е сваляла правителство", заяви Вуцов.
"Ако аз съм треньор на Левски, отивам и ги късам веднага. Наско Сираков никога няма да падне на нивото и да каже "Идете и ги махнете", а точно обратното. Той винаги е над нещата. От първия ден беше: "Да слагат каквото искат" и така е до днес. Ако на първия ден подкрепата за Наско е била 65-35, то сега е 98 към 2 процента", заяви Папазов.
Само Левски
14:04 10.09.2025
Опа
14:04 10.09.2025
ФАКТИ
ТЕ И МУТРИТЕ НАЛЮБИМИЯ ОТБОР. ВЪН.
14:06 10.09.2025
Лост
14:11 10.09.2025
Гост
14:17 10.09.2025
плевен
14:21 10.09.2025