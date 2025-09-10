Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вили Вуцов към феновете на Левски: Свалете плакатите "Сираков вън"

10 Септември, 2025 14:00 485 6

  • велислав вуцов-
  • фенове-
  • левски-
  • наско сираков

Много важно е хората да разберат, че за пет години от почти труп Левски се превърна в много добре организиран и стабилно финансов клуб

Вили Вуцов към феновете на Левски: Свалете плакатите "Сираков вън" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Велислав Вуцов и Константин Папазов смятат, че привържениците на Левски трябва да свалят плакатите, насочени срещу мажоритарния собственик Наско Сираков.

"Много важно е хората да разберат, че за пет години от почти труп Левски се превърна в много добре организиран и стабилно финансов клуб", заяви Тити Папазов в предаването "Лига Вуцов".

"Не съм се чувал повече от година-две с Наско Сираков. Не сме се карали, просто нямаме допирна ситуация. Дори при трансфера на Светослав говорих с Даниел Боримиров, а не с Наско. Да не кажат, че съм свързан. Аз не се съгласявам категорично с плакатите "Сираков вън!", защото публиката на Левски е велика и е религия. Ако толкова не харесваме някого, ще отидем и ще го изгоним. Щом не сме го направили, това нещо се сваля и всичко приключва. Тези плакати излагат публиката на Левски, която е сваляла правителство", заяви Вуцов.

"Ако аз съм треньор на Левски, отивам и ги късам веднага. Наско Сираков никога няма да падне на нивото и да каже "Идете и ги махнете", а точно обратното. Той винаги е над нещата. От първия ден беше: "Да слагат каквото искат" и така е до днес. Ако на първия ден подкрепата за Наско е била 65-35, то сега е 98 към 2 процента", заяви Папазов.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само Левски

    1 2 Отговор
    Раев винаги е бил пич. Когато е работил за Левски, винаги е давал душата си за клуба и за джоба си. А когато са го изхвърляли, винаги е давал всичко от джоба си за да го катурне. Така че свалете плакатите, че ще бръкне пак и ще катурне клуба

    14:04 10.09.2025

  • 2 Опа

    3 1 Отговор
    Искаш да кажеш Таки

    14:04 10.09.2025

  • 3 ФАКТИ

    1 0 Отговор
    ПСИХО ПАТА БРАНИ КОМАРДЖИИ
    ТЕ И МУТРИТЕ НАЛЮБИМИЯ ОТБОР. ВЪН.

    14:06 10.09.2025

  • 4 Лост

    0 0 Отговор
    Да бе Тити , подкрепата е направо 98 на 55%.

    14:11 10.09.2025

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Естествено,сина като го взеха и го ,,бутат,, всичко трябва да се свали...А,нещо да кажеш как се ,,оправи,, финансово клуба с ,,прането,, на пари ТАКИ И БОКО...Иначе,всички сте ,,големи левскари,,

    14:17 10.09.2025

  • 6 плевен

    0 0 Отговор
    Хайде сега и Вили започна с лицемерие. Публиката на Левски била религия!? А отлично знае колко струва тя. Сбор от комплексари, които нищо не са постигнали в живота. Ако по някакъв начин футболът изчезне, те няма да знаят защо са живи. Прогониха нормалните хора от стадиона.

    14:21 10.09.2025

