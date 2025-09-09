Новини
Спорт »
Баскетбол »
Турция се класира на полуфиналите на Евробаскет 2025 след убедителна победа над Полша

9 Септември, 2025 19:45 365 0

  • евробаскет 2025-
  • полша -
  • xiaomi arena -
  • рига-
  • хюстън рокетс -
  • алперен шенгюн

Съперник в следващата фаза ще бъде победителят от двубоя между Литва и Гърция

Турция се класира на полуфиналите на Евробаскет 2025 след убедителна победа над Полша - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Турският национален отбор си осигури място сред най-добрите четири на Евробаскет 2025, след като надделя над Полша с категоричното 91:77 в първия четвъртфинален сблъсък, изигран в модерната зала "Xiaomi Arena" в Рига.

Героят на мача безспорно бе центърът на Хюстън Рокетс – Алперен Шенгюн, който изуми феновете с впечатляващ "трипъл-дабъл": 19 точки, 12 овладени топки и 10 асистенции за малко над 30 минути на терена. Със своята енергия и лидерство, Шенгюн бе двигателят на турския успех и истински кошмар за защитата на Полша.

Въпреки поражението, полският тим също имаше своите светли моменти. Крилото Матеуш Понитка се отличи с 19 точки, 6 борби и 6 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на турците.

След този триумф Турция очаква следващия си съперник на полуфиналите – това ще бъде победителят от двубоя между Литва и Гърция, които ще се изправят един срещу друг тази вечер от 21:00 часа българско време.


