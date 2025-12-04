Новини
Резултати от НБА

4 Декември, 2025

Изиграха се 9 срещи от редовния сезон

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:

Ню Йорк Никс – Шарлът Хорнетс 119:104

Индиана Пейсърс – Денвър Нъгетс 120:135

Кливланд Кавалиърс – Портланд Трейл Блейзърс 110:122

Орландо Меджик – Сан Антонио Спърс 112:114

Атланта Хоукс – Лос Анджелис Клипърс 92:115

Милуоки Бъкс – Детройт Пистънс 113:109

Хюстън Рокетс – Сакраменто Кингс 121:95

Далас Маверикс – Маями Хийт 118:108

Чикаго Булс – Бруклин Нетс 103:113


