Резултати от НБА

Резултати от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:
Ню Йорк Никс – Шарлът Хорнетс 119:104
Индиана Пейсърс – Денвър Нъгетс 120:135
Кливланд Кавалиърс – Портланд Трейл Блейзърс 110:122
Орландо Меджик – Сан Антонио Спърс 112:114
Атланта Хоукс – Лос Анджелис Клипърс 92:115
Милуоки Бъкс – Детройт Пистънс 113:109
Хюстън Рокетс – Сакраменто Кингс 121:95
Далас Маверикс – Маями Хийт 118:108
Чикаго Булс – Бруклин Нетс 103:113
