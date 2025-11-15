Новини
Националният отбор на България по баскетбол за жени надви Украйна

15 Ноември, 2025 21:23 630 5

В другата среща от втория кръг в групата Черна гора се наложи при гостуването си на Азербайджан

Националният отбор на България по баскетбол за жени надви Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по баскетбол за жени надви тима на Украйна с 80:60 (30:16, 20:15, 14:10, 16:19) като гост в латвийската столица Рига в среща от втория кръг в група Е от първия етап на квалификациите за следващото eвропейско първенство, предаде БНТ.

Победата е втора поредна за състава, воден от селекционера Таня Гатева, който оглавява временното класиране, а отборът на Украйна допусна първа загуба за баланс 1-1.

В другата среща от втория кръг в групата Черна гора се наложи при гостуването си на Азербайджан със 194:62 и също продължава с актив 1-1, докато азербайджанките допуснаха второ поражение.

Българките поеха инициативата още в началните минути и дръпнаха с 14 точки в края на първата четвърт – 30:16. Националките не позволиха скъсяване на дистанцията до почивката и вдигнаха разликата до 20 точки при 48:28 след кош на Хилсман при оставащи 39 секунди, а след 20 минути игра България водеше с 50:31. На този етап Карина Константинова, Борислава Христова и Кайла Хилсман водеха тима, записвайки съответно 18, 12 и 10 точки.

Българският състав контролираше играта и след паузата, като включително увеличи преднината си до 27 точки. Преди заключителните 10 минути националките водеха с 64:41. В тях украинките успяха единствено да намалят малко пасива си и България записа втори убедителен успех в пресявките за Евробаскет 2027.

Борислава Христова беше най-резултатна за победата с 22 точки, 6 борби и 6 асистенции. Карина Константинова допринесе с 20 точки, 2 борби и 2 асистенции, Кайла Хилсман се отчете с 15 точки и 7 борби, а Радостина Димитрова добави 12 точки и 5 борби.

За Украйна Тетяна Юркевичус се отличи с 14 точки, 10 борби и 6 асистенции.

Двубоите от първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027 се провеждат в периода 9-19 ноември 2025-а и 8-18 март 2026 година. За втория етап ще се класират първите два тима от всяка от седемте групи, плюс трите най-добри трети отбори, а мачовете предстоят между 8 и 18 ноември 2026-а и между 7 и 17 февруари 2027 година.

За българките предстои първото им домакинство от този първи етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат отбора на Черна гора на 18 ноември от 19.00 часа в „Арена Ботевград“.


Латвия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турчин

    3 0 Отговор
    И Украйна и България са мафиотски държави , незнам бг как е в ЕС

    Коментиран от #5

    21:30 15.11.2025

  • 2 Олеле

    3 0 Отговор
    Как ще се извинява сега бълхарят Росенчо

    21:46 15.11.2025

  • 3 Простьо

    2 0 Отговор
    Това не е политкоректно. Трябваше да "легнем".

    22:10 15.11.2025

  • 4 браво за жените

    2 0 Отговор
    надвиха урк
    за разлика от ритнитопкофците дет паднаха от агите както винаги

    22:25 15.11.2025

  • 5 до амуджа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Турчин":

    не знаеш
    ама такива кат теб е пълно бачкат в германия
    благодарение на бг паспортите
    иначе ще нижите тютюна по селата

    22:28 15.11.2025

