Алекс Грозданов и Богданка ЛУК (Люблин) се класираха на полуфиналите за Купата на Полша

Волейболната сцена в Полша отново стана арена на български успех! Капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) си осигуриха престижно класиране сред най-добрите четири в турнира за Купата на Полша, след като демонстрираха характер и воля в напрегнат четвъртфинален сблъсък.

Възпитаниците на Стефан Антига излязоха като гости срещу коравия тим на Стал Ниса и се поздравиха с победа с 3:1 гейма (25:22, 16:25, 25:18, 25:20). Срещата предложи истински волейболен спектакъл, изпълнен с обрати и динамика, а Люблин показа стабилност в ключовите моменти.

Българският национал Алекс Грозданов се отчете с 5 точки, включително една решаваща блокада, с което допринесе за успеха на своя отбор.

Безспорният герой на мача обаче бе звездата Уилфредо Леон, който впечатли с 23 точки, от които цели 8 аса и 2 блокади, заслужено грабвайки приза за най-полезен играч (MVP).

За домакините Камил Косиба се отличи с 16 точки, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

След този успех Богданка ЛУК (Люблин) ще се изправи срещу Индикпол АЗС Олщин в полуфиналния двубой, който ще се проведе на 10 януари (събота). Финалната четворка на престижния турнир ще бъде домакинствана от внушителната "Таурон Арена" в Краков.