Италия излиза срещу България във финала на Световното по волейбол!

Италия ще се изправи срещу България в битката за световната титла! След като „Скуадра адзура“ демонстрира класа и характер, побеждавайки категорично европейския шампион Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) във втория полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, сега италианците ще защитават златото си именно срещу нашите момчета.

Поляците водеха във всеки гейм до средата, но италианците показаха завидна устойчивост и обърнаха развоя в своя полза.

Юри Романо се отличи с 15 точки, а Алесандро Микиелето добави още 11 за победителите. За Полша най-резултатен бе Вилфредо Леон с 14 точки, докато Кевин Сасак приключи с 9.

Големият финал между България и Италия ще се проведе утре от 13:30 часа – момент, който всички родни фенове очакват с нетърпение!

Полша ще се бори за бронзовите медали срещу Чехия, като този мач е насрочен за 09:30 часа.