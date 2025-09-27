Новини
Италия излиза срещу България във финала на Световното по волейбол!

27 Септември, 2025 15:18

„Скуадра адзура“ победи европейския шампион Полша

Италия излиза срещу България във финала на Световното по волейбол! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия ще се изправи срещу България в битката за световната титла! След като „Скуадра адзура“ демонстрира класа и характер, побеждавайки категорично европейския шампион Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) във втория полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, сега италианците ще защитават златото си именно срещу нашите момчета.

Поляците водеха във всеки гейм до средата, но италианците показаха завидна устойчивост и обърнаха развоя в своя полза.

Юри Романо се отличи с 15 точки, а Алесандро Микиелето добави още 11 за победителите. За Полша най-резултатен бе Вилфредо Леон с 14 точки, докато Кевин Сасак приключи с 9.

Големият финал между България и Италия ще се проведе утре от 13:30 часа – момент, който всички родни фенове очакват с нетърпение!

Полша ще се бори за бронзовите медали срещу Чехия, като този мач е насрочен за 09:30 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Детската градина на България мачка наред.Ще премаже и Италия.

    15:20 27.09.2025

  • 2 Павел

    28 1 Отговор
    94та на футбол не можахме, дано да е дошло времето да им го върнем на Италианците ....

    Коментиран от #9

    15:20 27.09.2025

  • 3 Хасковски каунь

    16 5 Отговор
    Уникален късмет има българският волейбол , че Бойко Борисов играе и "разбира" от футбол.

    15:22 27.09.2025

  • 4 Така е

    30 1 Отговор
    Успех на младата българска дружина !
    Дано родните ни т.н. футболни ръководители се поучат от волейболните ! Да разчитат на млади българи ,а не на сбирщина келтаци от латинска Америка и Африка !?

    15:28 27.09.2025

  • 5 Дано

    13 0 Отговор
    Футбола ни се поучи от Волейбола ни !!!

    15:29 27.09.2025

  • 6 вярвам им

    12 2 Отговор
    Машите момчета ще изядат макароните заедно с пастата им !

    15:29 27.09.2025

  • 7 реалистъ

    3 22 Отговор
    С какво живота на българите ще се подобри, от това че някакво отборче спечелило на волейбол?
    Ще им дадат апартаменти и стотици хиляди левове за сметка на данъкоплатците.

    Коментиран от #10, #11, #15, #16

    15:31 27.09.2025

  • 8 Боеко

    2 3 Отговор
    Не ставайте първи, щото нема пари у жипката

    15:36 27.09.2025

  • 9 Не че не можехме,

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Павел":

    а италианците спираха топката с ръце, за което не получавахме дузпи. Можехме и то много, просто ни заколиха с измама!

    15:36 27.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сийка

    3 0 Отговор
    Незабавно да се разпореди 10-15 "наши" масажистки, работещи под прикритие като филипинки да нападнат хотела на италианците. Масажи до облекчаване!

    15:48 27.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пешо

    10 0 Отговор
    браво и поклон пред тези момчета , лошото е че като се приберат всички политици ще се редят за снимки с мазни усмивки и колко са допринесли за успеха

    15:50 27.09.2025

  • 15 Само питам

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "реалистъ":

    Ромлянин като теб за данъкоплатец ли се счита?

    15:50 27.09.2025

  • 16 пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "реалистъ":

    държавата нищо няма да им даде защото тиквата и шиши откраднаха всичко

    15:52 27.09.2025

  • 17 ЕКСПРЕС

    7 1 Отговор
    Желязков отлетя от Щатите за Филипините.Щял да договаря лекари и медсестри за страната ни и ако има време щял да погледа малко волейбол.Дано да не е за карък.СПАРТАНА е натоварил Шиши и Боко съд същата цел.

    15:54 27.09.2025

  • 18 Мда

    8 0 Отговор
    Можем да бием Италия!

    15:55 27.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чакаме титлата български юнаци

    1 0 Отговор
    Не забравяйте, че треньорът ни е италианец, а те се славят като непоправими патриоти!

    16:20 27.09.2025

