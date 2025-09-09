Новини
Има нов фаворит за селекционер на националния отбор по футбол

9 Септември, 2025 22:22 1 006 6

Става въпрос за Александър Тунчев

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Арда Александър Тунчев е новият фаворит за национален селекционер, твърди Gong.bg. 44-годишният специалист оставя отлични впечатления с работата си в тима от Кърджали, като през миналия сезон класира отбора за евротурнирите, а през този стигна до плейофи за Лига на конференциите.

Към момента той е основен вариант за заместник на напусналия днес Илиан Илиев. Сред останалите са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.

Александър Тунчев започна треньорската си кариера в Локомотив Пловдив. Той води "смърфовете" между 11 ноември 2020 година и 3 април 2022 година. След това има две периода в Арда.

През 2024 година Тунчев стана Треньор №3 на България.

Бившият защитник има 26 мача и един гол за националния отбор.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    БЕ как да не е важно кой ще е тренер? остана ни един , последен коз ,братя и сестри БГта--самият ГОСПОД БОГ!!!ТОЙ, ГОСПОД е Българин ,и има известен шанс като треньор да се оправят нещата с нашите ,,лъвчета

    22:31 09.09.2025

  • 2 Празно

    4 0 Отговор
    главите в БФС си турсят. смокинов лист. За съжаление има много гладни треньорчета, които ще клъвнат на заплатата предложена от сенките зад индженеро.

    22:35 09.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    А СТАРИЯТ И ОТБОРА БАРАБАР С БФС ДА ВРЪЩАТ МИЛИОНИТЕ И МАРШ НА БОРСАТА! НЕКАДЪРНИЦИ!

    22:38 09.09.2025

  • 4 Бай Ганьо

    4 0 Отговор
    Сложете за треньор Гонзо, той ходи на специализация в Рен.
    Също като помощник треньор 1914- ти,той разбира от лицензи, фалити и т.н.

    22:42 09.09.2025

  • 5 Някой

    5 0 Отговор
    Когото и да сложите на този пост, положението няма да се подобри. С такива дървета, толкова. Евентуално, може и да вкарат гол на Гибралтар. На Фарьорски острови няма да могат.

    22:49 09.09.2025

  • 6 Няма такава държава

    1 0 Отговор
    КАК ТАКА ЕДИН ТАКА НАТЕЧЕН ЖУРНАЛИСТ НЕ ОТИДЕ ДА ПИТА ОНЗИ СЪС СЕДМИ КЛАС КАКВО СТАВА ?
    УЖАС

    23:15 09.09.2025

