Има нов фаворит за селекционер на националния отбор по футбол

Треньорът на Арда Александър Тунчев е новият фаворит за национален селекционер, твърди Gong.bg. 44-годишният специалист оставя отлични впечатления с работата си в тима от Кърджали, като през миналия сезон класира отбора за евротурнирите, а през този стигна до плейофи за Лига на конференциите.

Към момента той е основен вариант за заместник на напусналия днес Илиан Илиев. Сред останалите са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.

Александър Тунчев започна треньорската си кариера в Локомотив Пловдив. Той води "смърфовете" между 11 ноември 2020 година и 3 април 2022 година. След това има две периода в Арда.

През 2024 година Тунчев стана Треньор №3 на България.

Бившият защитник има 26 мача и един гол за националния отбор.