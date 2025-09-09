Има нов фаворит за селекционер на националния отбор по футбол

Треньорът на Арда Александър Тунчев е новият фаворит за национален селекционер, твърди Gong.bg. 44-годишният специалист оставя отлични впечатления с работата си в тима от Кърджали, като през миналия сезон класира отбора за евротурнирите, а през този стигна до плейофи за Лига на конференциите.
Към момента той е основен вариант за заместник на напусналия днес Илиан Илиев. Сред останалите са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.
Александър Тунчев започна треньорската си кариера в Локомотив Пловдив. Той води "смърфовете" между 11 ноември 2020 година и 3 април 2022 година. След това има две периода в Арда.
През 2024 година Тунчев стана Треньор №3 на България.
Бившият защитник има 26 мача и един гол за националния отбор.
