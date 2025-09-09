Десет смели французи надделяха над Исландия с драматичен обрат в Париж

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Парк де Пренс" донесе радост на френските фенове, след като националният отбор на Франция постигна трудна, но заслужена победа с 2:1 над коравия тим на Исландия в световна квалификация от група "D".
Гостите от северната страна първи намериха път към мрежата – в 21-ата минута Андри Гудьонсен се възползва от неразбирателство в защитата на "петлите" и хладнокръвно откри резултата.
В самия край на първото полувреме капитанът Килиан Мбапе застана зад бялата точка и с безпогрешен удар възстанови равенството. След почивката домакините натиснаха още по-силно, а в 62-ата минута Брадли Баркола се превърна в герой, след като реализира победния гол след прецизен пас от Мбапе. В 68-ата минута французите останаха с човек по-малко на терена, след като от игра бе изгонен Орелиан Чуамени.
Така Франция запази лидерската си позиция в групата с пълен актив от 6 точки, докато Исландия остава на втората позиция с 3 точки.
