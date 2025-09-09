Новини
Десет смели французи надделяха над Исландия с драматичен обрат в Париж

9 Септември, 2025 23:52 500 4

  • франция-
  • исландия -
  • световна квалификация-
  • футбол-
  • обрат-
  • парк де пренс

В другия мач от групата Азербайджан и Украйна завършиха 1:1

Десет смели французи надделяха над Исландия с драматичен обрат в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Парк де Пренс" донесе радост на френските фенове, след като националният отбор на Франция постигна трудна, но заслужена победа с 2:1 над коравия тим на Исландия в световна квалификация от група "D".

Гостите от северната страна първи намериха път към мрежата – в 21-ата минута Андри Гудьонсен се възползва от неразбирателство в защитата на "петлите" и хладнокръвно откри резултата.

В самия край на първото полувреме капитанът Килиан Мбапе застана зад бялата точка и с безпогрешен удар възстанови равенството. След почивката домакините натиснаха още по-силно, а в 62-ата минута Брадли Баркола се превърна в герой, след като реализира победния гол след прецизен пас от Мбапе. В 68-ата минута французите останаха с човек по-малко на терена, след като от игра бе изгонен Орелиан Чуамени.

Така Франция запази лидерската си позиция в групата с пълен актив от 6 точки, докато Исландия остава на втората позиция с 3 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Французите са смели,но ще ги видим в Украйна колко са смели.

    Коментиран от #2

    23:57 09.09.2025

  • 2 Ееее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Много си тъп Саше, мача вече мина. Французите гостуваха на Украйна в Полша 😆

    00:03 10.09.2025

  • 3 нннн

    1 0 Отговор
    Десет смели чернокожи французи надделяха...

    Коментиран от #4

    00:30 10.09.2025

  • 4 Пустиняк

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    Изгонения, и он црн кат гявол.

    00:58 10.09.2025

