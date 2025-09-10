Масов бой на мача Сърбия – Англия заради обиди към Александър Вучич (ВИДЕО)

Полиция влезе на трибуните на стадион „Райко Митич“ в Белград, за да разтърве сръбски фенове, които се сбиха помежду си по време на световната квалификация срещу Англия.

„Белите орли“ загубиха с 0:5, което според местните медии е най-тежкото домакинско поражение на сръбския национален отбор в историята.

Началото на срещата в Белград беше белязано от традиционните скандирания срещу Косово. След като англичаните взеха добър аванс от 3:0 започнаха скандирания срещу президента Александър Вучич.

„Вучич, п***раст“, викаха фенове, разположени в централната трибуна на стадиона, известен като „Мала Маракана“.

Към тях се насочиха други запалянковци, които явно подкрепят политиката на сръбския президент.

Както е известно, в последните месеци в Сърбия има сериозна вълна на недоволство срещу управлението на Александър Вучич.

Настаналото масово меле принуди съдията Клеман Тюрпен за кратко да прекрати мача. Напрежението на трибуната беше уталожено с намесата на полицейски сили.

Fans at tonight's Serbia - England match were chanting against corrupt president Aleksandar Vucic & as a result they were attacked by his paid thugs & criminals who were sent to the stands.



Disgusting @UEFA https://t.co/8rsfuLfjYk — Serbian Football (@SerbianFooty) September 10, 2025