Масов бой на мача Сърбия – Англия заради обиди към Александър Вучич (ВИДЕО)

Полиция влезе на трибуните на стадион „Райко Митич“ в Белград, за да разтърве сръбски фенове, които се сбиха помежду си по време на световната квалификация срещу Англия.
„Белите орли“ загубиха с 0:5, което според местните медии е най-тежкото домакинско поражение на сръбския национален отбор в историята.
Началото на срещата в Белград беше белязано от традиционните скандирания срещу Косово. След като англичаните взеха добър аванс от 3:0 започнаха скандирания срещу президента Александър Вучич.
„Вучич, п***раст“, викаха фенове, разположени в централната трибуна на стадиона, известен като „Мала Маракана“.
Към тях се насочиха други запалянковци, които явно подкрепят политиката на сръбския президент.
Както е известно, в последните месеци в Сърбия има сериозна вълна на недоволство срещу управлението на Александър Вучич.
Настаналото масово меле принуди съдията Клеман Тюрпен за кратко да прекрати мача. Напрежението на трибуната беше уталожено с намесата на полицейски сили.
Fans at tonight's Serbia - England match were chanting against corrupt president Aleksandar Vucic & as a result they were attacked by his paid thugs & criminals who were sent to the stands.— Serbian Football (@SerbianFooty) September 10, 2025
Disgusting @UEFA https://t.co/8rsfuLfjYk
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
09:36 10.09.2025
3 Тореро
09:37 10.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пълен резил
Коментиран от #6
09:44 10.09.2025
6 Като са ти
До коментар #5 от "Пълен резил":братя, иди на Сливница им направи курбан!
10:17 10.09.2025