Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежите

10 Септември, 2025 07:30 777 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испания победи Косово с 3:1 като гост на старта на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година за младежи, но погледите приковаха отношенията между двете държави преди срещата. Както е известно, Испания е една от страните, които не приемат Косово като независима държава. В официалната страница на „Ла Роха“ двубоят бе представен като „Територия Косово - Испания“, а това не остана без отговор.

„Пожелаваме топло посрещане на територията на някогашния Ал-Андалус в Република Косово. Насладете се на престоя си!“, написаха от косоварската фен страница с препратка към името на иберийската страна в продължение на близо осем века след 710 година.

Федерацията на Косово също имаше своя отговор, но той не бе публичен. Косоварите са поискали извинение за публикацията на испанците, която впоследствие бе изтрита, но наблюдателни фенове успяха да си я „запазят“.


  • 1 Някой

    1 3 Отговор
    Испанците ги е страх, че ако приемат разпад на държави, то същото ще се случи в Испания. Тук изобщо не става дума за Косово. Преди мача при химните тук нашите всичките го пяха. Докато от даваните испанци нито един. За тях е чужд. Някакви каталунци, баски, андалусийци и знам ли какви.
    При турнир и мач в България на деца до 15 години, Испания ни би 9:0.

    08:15 10.09.2025

