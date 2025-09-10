Жестока драма изхвърли Венецуела от Мондиал 2026 и прати Боливия на бараж!

В ранните часове на днешния 10-и септември (сряда) се изиграха заключителните пет мача от квалификациите в единствената група от зона “КОНМЕБОЛ” за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Преди старта на петте двубоя се знаеха имената на шестте отбора, които ще се класират директно за световните футболни финали в Северна Америка през идната година, както и бе ясно, че лидерът Аржентина не може да бъде изместен. Чили и Перу от своя страна нямаха шанс за класиране на бараж, за който пък в последния момент настъпи драматична развръзка. Венецуела започна турнирния ден на 7-ото място, но допсуна обрат в мача си срещу Колумбия и се свлече позиция по-надолу.

Изненадващо в ранния двубой от програмната схема актуалният световен шампион Аржентина допусна поражение с 0:1 в гостуването на Еквадор. И двата отбора завършиха двубоя с човек по-малко, след като 37-годишният ветеран Николас Отаменди от аржентинците бе пратен под душовете през първата част, а след почивката халфът на Челси Мойсес Кайседо получи втори жълт картон. Първата част бе удължена с повече от четвърт час, а единственият гол падна именно тогава в 13-тата минута от добавеното време, когато Енер Валенсия се разписа от дузпа.

Драматичният обрат за баражната позиция пък настъпи, след като Боливия удари Бразилия на Карло Анчелоти с минималното 1:0. В големия герой за боливийците се превърна Мигел Терсерос, който вкара единственият гол в мача след точно изпълнена дузпа в четвъртата минута на добавеното време на първата част.

Венецуела допусна резултатна загуба от Колумбия с 3:6 и се оглежда нервно за крайния резултат от мача на Боливия срещу Бразилия.

Венецуела трябва да се сърди само и единствено на себе си, след като подцени ситуацията в своя мач и два пъти повеждаше в резултата след головете на Талеско Сеговия (3') и Хосеф Мартинес (12'). Джери Мина (10') обаче изравни в първия случай, а след това четирите гола на Луис Суарес (42', 50', 59', 67') оформиха обрата. Все пак Хосе Саломон Рондон (76') върна надеждите за частичен обрат, но малко след това Джон Кордоба (78') оформи крайния резултат и разплака хората по трибуните на "Естадио Монументал де Матурин".

Останалите два мача бяха без значение, като в единия Перу загуби от Парагвай с 0:1. Единственият гол в срещата отбеляза Матиас Галарза в 78-ата минута.

В другия Чили опита да запази честта си и да се изтласка от дъното, но стигна само до нулево равенство срещу Уругвай и така тимът приключи квалификационния цикъл на последното място със само две победи.