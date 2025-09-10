Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жестока драма изхвърли Венецуела от Мондиал 2026 и прати Боливия на бараж!

Жестока драма изхвърли Венецуела от Мондиал 2026 и прати Боливия на бараж!

10 Септември, 2025 07:59 780 1

  • венецуела-
  • мондиал 2026-
  • боливия-
  • конмебол-
  • футбол

Изненадващо в ранния двубой от програмната схема актуалният световен шампион Аржентина допусна поражение с 0:1 в гостуването на Еквадор

Жестока драма изхвърли Венецуела от Мондиал 2026 и прати Боливия на бараж! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния 10-и септември (сряда) се изиграха заключителните пет мача от квалификациите в единствената група от зона “КОНМЕБОЛ” за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Преди старта на петте двубоя се знаеха имената на шестте отбора, които ще се класират директно за световните футболни финали в Северна Америка през идната година, както и бе ясно, че лидерът Аржентина не може да бъде изместен. Чили и Перу от своя страна нямаха шанс за класиране на бараж, за който пък в последния момент настъпи драматична развръзка. Венецуела започна турнирния ден на 7-ото място, но допсуна обрат в мача си срещу Колумбия и се свлече позиция по-надолу.

Изненадващо в ранния двубой от програмната схема актуалният световен шампион Аржентина допусна поражение с 0:1 в гостуването на Еквадор. И двата отбора завършиха двубоя с човек по-малко, след като 37-годишният ветеран Николас Отаменди от аржентинците бе пратен под душовете през първата част, а след почивката халфът на Челси Мойсес Кайседо получи втори жълт картон. Първата част бе удължена с повече от четвърт час, а единственият гол падна именно тогава в 13-тата минута от добавеното време, когато Енер Валенсия се разписа от дузпа.

Драматичният обрат за баражната позиция пък настъпи, след като Боливия удари Бразилия на Карло Анчелоти с минималното 1:0. В големия герой за боливийците се превърна Мигел Терсерос, който вкара единственият гол в мача след точно изпълнена дузпа в четвъртата минута на добавеното време на първата част.

Венецуела допусна резултатна загуба от Колумбия с 3:6 и се оглежда нервно за крайния резултат от мача на Боливия срещу Бразилия.

Венецуела трябва да се сърди само и единствено на себе си, след като подцени ситуацията в своя мач и два пъти повеждаше в резултата след головете на Талеско Сеговия (3') и Хосеф Мартинес (12'). Джери Мина (10') обаче изравни в първия случай, а след това четирите гола на Луис Суарес (42', 50', 59', 67') оформиха обрата. Все пак Хосе Саломон Рондон (76') върна надеждите за частичен обрат, но малко след това Джон Кордоба (78') оформи крайния резултат и разплака хората по трибуните на "Естадио Монументал де Матурин".

Останалите два мача бяха без значение, като в единия Перу загуби от Парагвай с 0:1. Единственият гол в срещата отбеляза Матиас Галарза в 78-ата минута.

В другия Чили опита да запази честта си и да се изтласка от дъното, но стигна само до нулево равенство срещу Уругвай и така тимът приключи квалификационния цикъл на последното място със само две победи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Оправете си в подзаглавието "АрХентина" на Аржентина. Ще си маркирам сам съобщението.

    08:19 10.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ