Ливърпул фаворит за Шампионската лига според прогноза на суперкомпютър

Водещата компания за спортни анализи Opta разкри резултатите от най-новата си прогноза, изготвена с помощта на мощен суперкомпютър.

Според изчисленията, именно Ливърпул се очертава като основен претендент за трофея в предстоящото издание на Шампионската лига. С впечатляващ шанс от 20,4%, „червените“ от Мърсисайд оглавяват класацията за фаворити в най-престижния клубен турнир на Европа. След тях, с 16% вероятност за триумф, се нарежда лондонският Арсенал, който също мечтае за европейска слава. Интересно е, че действащият шампион Пари Сен Жермен заема третата позиция с 12,1% шанс да защити титлата си.

В топ 5 на най-вероятните победители попадат още Манчестър Сити и Барселона, които получават съответно 8,4% от прогнозите на изкуствения интелект.