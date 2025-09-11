Новини
Защитник на Арсенал за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

11 Септември, 2025 15:45 637 0

Шведският национал бе привлечен от Спортинг Лисабон за 63.5 милиона паунда и вече вкара два гола за лондончани

Защитник на Арсенал за Виктор Гьокереш: Той е чудовище - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Арсенал Бен Уайт описа новия нападател на английския футболен клуб Виктор Гьокереш като "чудовище" и "един от най-сериозните професионалисти в тренировъчния процес".

Шведският национал бе привлечен от Спортинг Лисабон за 63.5 милиона паунда и вече вкара два гола за лондончани.

Уайт и Гьокереш бяха съотборници и в юношеските формации на Брайтън.

"Той е чудовище. Живее за головете и винаги е опасност за вратата ти. Наистина не искаш да го срещаш на терена, защото така или иначе не можеш да го спреш физически. Той ще ни помогне много и няма да му бъде нужна адаптация, тъй като вече е играл в Англия. Виждали сте и преди хора, които пристигат тук и им е трудно", заяви Уайт, цитиран на клубния уебсайт на английските вицешампиони.

"Виктор вече е свикнал с всичко в Арсенал. Той беше в Ковънтри, след това играхме много мачове заедно в Брайтън. Виждал е за какво става въпрос и знае какво да очаква от защитите. Не мога да намеря лоша дума за него, честно казано. Този човек е един от най-сериозните професионалисти в тренировъчния процес. Точно като Мартин Йодегор", завърши защитникът.


