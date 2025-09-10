Милан без Рафаел Леао срещу Болоня, но с възможен дебют на Кристофър Нкунку

Голямо изпитание очаква Милан в предстоящия сблъсък от Серия А срещу Болоня, след като стана ясно, че звездният нападател Рафаел Леао няма да бъде на разположение за мача. Португалецът все още се възстановява от травма в прасеца, получена на 17 август по време на двубой за Купата на Италия, съобщава авторитетното издание La Gazzetta dello Sport.

Въпреки че медицинският щаб на "росонерите" ще следи състоянието на Леао през следващите два дни, надеждите за неговото бързо завръщане са минимални. Очакванията са, че той ще бъде готов за игра едва за гостуването на Удинезе, насрочено за 20 септември.

Новото попълнение Кристофър Нкунку е включен в групата за двубоя с Болоня и може да направи своя официален дебют с червено-черната фланелка. Макар че френският нападател все още не е в перфектна физическа кондиция, лекарите на клуба са уверени, че той може да се появи на терена през второто полувреме и да изиграе около половин час.

С оглед на отсъствието на Леао и евентуалното включване на Нкунку, треньорският щаб на Милан ще трябва да демонстрира гъвкавост и тактическа изобретателност, за да се пребори с амбициозния състав на Болоня.