Волфсбург привлича датския плеймейкър Кристиан Ериксен

Датският национал Кристиан Ериксен, който до неотдавна носеше екипа на Манчестър Юнайтед, е на път да облече фланелката на Волфсбург. Според авторитетното издание Tipsbladet, 33-годишният полузащитник вече е отпътувал за Германия, където ще финализира детайлите по своя нов договор.

След като контрактът му с „червените дяволи“ изтече, Ериксен се оказа свободен агент и бързо привлече вниманието на „вълците“. Преговорите между двете страни стартираха още през юни, а сега, след седмици на спекулации, трансферът е на финалната права.

През последните месеци датчанинът поддържаше спортната си форма с родния Малмьо, демонстрирайки, че е готов за нови предизвикателства на най-високо ниво.

Последната официална изява на Ериксен бе на 10 юни, когато взе участие в приятелския мач на Дания срещу Литва.

Волфсбург ще бъде шестият професионален клуб в богатата кариера на Кристиан Ериксен, след като вече е защитавал цветовете на Аякс, Тотнъм, Интер, Брентфорд и Манчестър Юнайтед.