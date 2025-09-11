Байерн Мюнхен изпуснал да привлече Ламин Ямал срещу 5 милиона евро

В света на футболните трансфери често се случват истории, които по-късно изглеждат като пропуснати шансове. Такъв е и случаят с Ламин Ямал – младото чудо на Барселона, което днес е сред най-обещаващите таланти в Европа. Оказва се, че германският колос Байерн Мюнхен е бил на крачка от това да привлече Ямал за скромната сума от 5 милиона евро, разкрива Кристиан Фалк, главен редактор на спортния отдел на "Билд", в новата си книга „Transfer-Insider“.

През февруари 2022 г. спортният директор на Байерн Хасан Салихамиджич и техническият директор Марко Непе се отправят на специална визита в испанската столица. Първоначалната цел – разговори за евентуален трансфер на Гави, друг млад талант на Барса, представляван от бившия испански национал Иван де ла Пеня. Но съдбата си знае работата – по време на срещата вниманието на баварците е привлечено от едва 14-годишния Ламин Ямал, който вече тренира с първия отбор на каталунците.

След като виждат видеозаписи с изявите на Ямал, ръководителите на Байерн са буквално смаяни от таланта му. Те настояват да се срещнат със семейството на футболиста и да обсъдят възможността за трансфер. По това време баварците вече са успели да привлекат друг младок от Барса – защитника Адам Азну, което им дава допълнителна увереност.

Скоро след това обаче агентът на Ямал се сменя – португалският суперагент Жорже Мендеш поема интересите на младия футболист. Мендеш информира Байерн, че трансферът може да се осъществи срещу 5 милиона евро. Въпреки изкушението, ръководството на германския шампион решава, че сумата е твърде висока за играч, който все още няма нито един мач при професионалистите. Решението е отложено за лятото на 2023 г., когато Ямал ще навърши 16 години.

Съдбата обаче се усмихва на Барселона. Още през април 2023 г. Ламин Ямал дебютира за първия отбор на каталунците едва на 15 години, а през октомври подписва тригодишен договор с гигантска откупна клауза от 1 милиард евро. Днес Байерн може само да съжалява за пропуснатата възможност – талантът, който можеше да бъде тяхно откритие, вече е недостижим.

Историята на Ламин Ямал и Байерн Мюнхен е поредното доказателство, че във футбола понякога миг колебание може да струва цяло състояние. Дали баварците ще имат друг шанс да привлекат подобен диамант? Само времето ще покаже.