Новини
Спорт »
Други спортове »
Рони О’Съливан пропуска „Мастърс“ за втора поредна година

Рони О’Съливан пропуска „Мастърс“ за втора поредна година

10 Януари, 2026 12:11 535 0

  • рони о’съливан-
  • мастърс-
  • снукър-
  • отказване-
  • здравословни причини-
  • крис уейклин-
  • нийл робъртсън-
  • световна ранглиста-
  • спортни новини

Мястото му ще бъде заето от Крис Уейклин

Рони О’Съливан пропуска „Мастърс“ за втора поредна година - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световноизвестният снукър майстор Рони О’Съливан отново няма да се появи на престижния турнир „Мастърс“, след като се оттегли по медицински причини – точно както и миналата година. През 2024г. легендарният англичанин триумфира с рекордна осма титла в надпреварата.

Въпреки че феновете с нетърпение очакваха сблъсъка му с Нийл Робъртсън, организаторите от World Snooker Tour обявиха, че мястото на О’Съливан ще бъде заето от Крис Уейклин.

Така Уейклин, който бе първи под чертата за участие, ще се изправи срещу Робъртсън в сряда, 14 януари, от 21:00 часа.

О’Съливан, който наскоро отпразнува 50-ия си рожден ден, през последните месеци изпращаше смесени сигнали относно участието си в „Мастърс“. През септември той сподели пред talkSPORT, че вероятно ще пропусне турнира, а през ноември пред The Sun заяви, че ще играе само ако здравето му го позволи.

През лятото Ракетата се премести да живее в Дубай, което допълнително усложнява избора му на състезания. Последната поява на О’Съливан на голям форум бе на Шампионата на Обединеното кралство, където, въпреки статута си на рекордьор с осем титли, отпадна изненадващо още в първия кръг след поражение от Джоу Юлонг.

Организаторите не разкриват подробности за здравословния проблем, който спира Ракетата от участие.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ