Рони О’Съливан пропуска „Мастърс“ за втора поредна година

Световноизвестният снукър майстор Рони О’Съливан отново няма да се появи на престижния турнир „Мастърс“, след като се оттегли по медицински причини – точно както и миналата година. През 2024г. легендарният англичанин триумфира с рекордна осма титла в надпреварата.

Въпреки че феновете с нетърпение очакваха сблъсъка му с Нийл Робъртсън, организаторите от World Snooker Tour обявиха, че мястото на О’Съливан ще бъде заето от Крис Уейклин.

Така Уейклин, който бе първи под чертата за участие, ще се изправи срещу Робъртсън в сряда, 14 януари, от 21:00 часа.

О’Съливан, който наскоро отпразнува 50-ия си рожден ден, през последните месеци изпращаше смесени сигнали относно участието си в „Мастърс“. През септември той сподели пред talkSPORT, че вероятно ще пропусне турнира, а през ноември пред The Sun заяви, че ще играе само ако здравето му го позволи.

През лятото Ракетата се премести да живее в Дубай, което допълнително усложнява избора му на състезания. Последната поява на О’Съливан на голям форум бе на Шампионата на Обединеното кралство, където, въпреки статута си на рекордьор с осем титли, отпадна изненадващо още в първия кръг след поражение от Джоу Юлонг.

Организаторите не разкриват подробности за здравословния проблем, който спира Ракетата от участие.