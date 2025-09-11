Реал Мадрид подсили баскетболния си състав с канадска звезда

Баскетболният гранд Реал Мадрид направи впечатляващ трансферен ход, като привлече в редиците си опитния канадски баскетболист Трей Лайлс. 29-годишният играч, който през последното десетилетие се изявяваше на най-високо ниво в Националната баскетболна асоциация (NBA), ще носи бялата фланелка до края на предстоящия сезон.

Лайлс, познат с универсалните си умения и борбен дух, премина през няколко престижни отбора в NBA – Юта Джаз, Денвър Нъгетс, Сан Антонио Спърс, Детройт Пистънс и Сакраменто Кингс. През изминалата кампания той изигра 69 срещи за Сакраменто, като реализира средно по 6,5 точки, 4,6 борби и 1,2 асистенции на мач – статистика, която подчертава неговата стабилност и принос на терена.

С привличането на Лайлс, Реал Мадрид демонстрира амбициите си да затвърди позициите си сред европейския баскетболен елит. Канадецът ще внесе свежест, опит и класа в състава на „белите“, които се готвят за нови предизвикателства в Евролигата и испанското първенство.