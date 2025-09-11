Реал Мадрид следи звезден бранител на Тотнъм



Според информация на испанското издание Fichajes, 13-кратният европейски шампион Реал Мадрид следи внимателно изявите на защитника на Тотнъм Мики ван де Вен.

24-годишният нидерландец се превърна в едно от големите открития във Висшата лига, след като пристигна в Лондон през лятото на 2023 г. от Волфсбург. Той бе ключова фигура в състава на Анге Постекоглу през миналия сезон, когато „шпорите“ сложиха край на 17-годишната си суша без трофей, триумфирайки в Лига Европа след победа над Манчестър Юнайтед във финала.

От идването си във Висшата лига Ван де Вен е изиграл 55 мача с 4 гола, като впечатлява с необичайната си скорост за играч с неговия ръст, което позволява на Тотнъм да играе с висока защита и агресина преса. Той оформи стабилно партньорство в центъра на отбраната с аржентинеца Кристиано Ромеро.

Тотнъм оценява бранителя на малко под £70 млн. и няма намерение да се разделя с него, освен ако не пристигне изключителна оферта. На този етап тимът на Хаби Алонсо не е готов да плати подобна сума, макар че оценява високо качествата му.

Ван де Вен е щастлив в Северен Лондон и остава основна фигура в плановете на Томас Франк сега, но интересът на Реал Мадрид може да постави бъдещето му в Англия под въпрос.