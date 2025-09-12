Спортът по ТВ в петък (12 септември)

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 1
13.00 Волейбол, Филипини – Тунис МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 19, мъже Евроспорт 1
15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 1
17.00 Баскетбол, полуфинал от европейското Диема спорт 2
17.30 Берое – Ботев (Вр) Диема спорт
19.00 Колоездене: Гран При на Квебек, мъже Евроспорт 1
19.30 Падерборн – Бохум Диема спорт 3
19.30 Арминия – Магдебург Нова спорт
19.45 Ботев (Пд) - Монтана Диема спорт
21.00 Ал Итихад – Ал Фатех МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, полуфинал от европейското Диема спорт 2
21.30 Байер – Айнтрахт Диема спорт 3
21.45 Мач от Лига 1 Нова спорт
22.00 Севиля – Елче МАХ Спорт 4
01.00 Голф: PGA тур, Напа валей чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
