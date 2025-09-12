Юрген Клоп поема най-титулувания отбор в Португалия?

В Португалия назрява истинска трансферна бомба на треньорския пазар. Според местни издания легендарният бивш мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е сочен като фаворит за бъдещ наставник на Бенфика.
Подобен сценарий обаче може да се реализира едва след изтичането на договора на настоящия треньор Бруно Лаже през месец юни догодина.
Klopp is the number one target. They want him and only him... 🤯✍️ pic.twitter.com/2vuSWRqb7x
— SPORTbible (@sportbible) September 11, 2025
След раздялата си с Ливърпул през лятото на 2024-а година Клоп пое роля като глобален директор по футболните въпроси в структурата на Ред Бул, работейки с клубовете РБ Лайпциг, Ред Бул Залцбург и Ню Йорк Ред Булс. Въпреки временното оттегляне от треньорската дейност, германецът остава сред най-търсените специалисти в световния футбол.
Кандидатът за президент на Бенфика Криштовау Карвальо вече публично заяви, че ако спечели изборите, ще се опита да убеди именно Клоп да поеме „орлите“.
„Нуждаем се от треньор от най-високо ниво, човек с трофей в Шампионската лига, който може да донесе купата и на Бенфика. Това име е само едно – Юрген Клоп“, подчерта Карвальо пред SIC Noticias.
💣🚨 Cristóvão Carvalho: "O meu treinador é Jürgen Klopp e sei que gostava de treinar o Benfica"— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 11, 2025
"Comigo, Bruno Lage não fica para lá do contrato. Preciso de um treinador de nível de excelência, que já tenha conquistado a Champions e que queira ganhar uma Champions no Benfica"… pic.twitter.com/ihH5gL1I84
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА