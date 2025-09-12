Новини
Юрген Клоп поема най-титулувания отбор в Португалия?

12 Септември, 2025 06:35 488 0

Подобен сценарий обаче може да се реализира едва след изтичането на договора на настоящия треньор Бруно Лаже през месец юни догодина

Юрген Клоп поема най-титулувания отбор в Португалия? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

В Португалия назрява истинска трансферна бомба на треньорския пазар. Според местни издания легендарният бивш мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е сочен като фаворит за бъдещ наставник на Бенфика.

Подобен сценарий обаче може да се реализира едва след изтичането на договора на настоящия треньор Бруно Лаже през месец юни догодина.

След раздялата си с Ливърпул през лятото на 2024-а година Клоп пое роля като глобален директор по футболните въпроси в структурата на Ред Бул, работейки с клубовете РБ Лайпциг, Ред Бул Залцбург и Ню Йорк Ред Булс. Въпреки временното оттегляне от треньорската дейност, германецът остава сред най-търсените специалисти в световния футбол.

Кандидатът за президент на Бенфика Криштовау Карвальо вече публично заяви, че ако спечели изборите, ще се опита да убеди именно Клоп да поеме „орлите“.

„Нуждаем се от треньор от най-високо ниво, човек с трофей в Шампионската лига, който може да донесе купата и на Бенфика. Това име е само едно – Юрген Клоп“, подчерта Карвальо пред SIC Noticias.


