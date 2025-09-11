Новини
УЕФА глоби Левски

11 Септември, 2025 21:29 387 0

За дискриминационни скандирания на феновете на „сините“ към футболистите на АЗ Алкмаар

УЕФА глоби Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия на УЕФА глоби Левски с 10 хиляди евро за дискриминационни скандирания на феновете на „сините“ към футболистите на АЗ Алкмаар в реванша между двата тима от плейофите в Лигата на конференциите, загубен от тима на Хулио Веласкес с 1:4.

Европейската футболна централа също така налага на тима от "Герена" забрана да продава билети за следващото си гостуване в евротурнирите.

Освен на Левски, УЕФА санкционира още три клуба. Германският Майнц е глобен с 40 000 евро, включително 20 хиляди за използването на сигнални ракети в мача с Розенборг. Шведският Хамарби и шотландският Рейнджърс са санкционирани с по 20 000 евро.


