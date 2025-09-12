Мениджърът на Тотнъм предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач. Той се надява в някакъв момент да бъде дадена възможност на треньорите да взимат таймаут по време на мачовете.

„Бих въвел таймаут във всяко полувреме. От гледна точка на треньора, мисля, че би било чудесно да имаш възможност по време на мача да говориш с играчите и да можеш да коригираш нещо“, каза той пред Bet MGM.

51-годишният треньор, който е в Англия от 2016 г., не спря дотук и засегна правилото за игра с ръка, което според него е отговорно за отсъждането на твърде много дузпи.