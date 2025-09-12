Новини
Мениджърът на Тотнъм предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач

12 Септември, 2025 08:28 1 084 2

Бих въвел таймаут във всяко полувреме

Мениджърът на Тотнъм предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач. Той се надява в някакъв момент да бъде дадена възможност на треньорите да взимат таймаут по време на мачовете.

„Бих въвел таймаут във всяко полувреме. От гледна точка на треньора, мисля, че би било чудесно да имаш възможност по време на мача да говориш с играчите и да можеш да коригираш нещо“, каза той пред Bet MGM.

51-годишният треньор, който е в Англия от 2016 г., не спря дотук и засегна правилото за игра с ръка, което според него е отговорно за отсъждането на твърде много дузпи.


  • 1 Направо

    1 0 Отговор
    Като в. Аскета, 2 в първото и 3 във второто. Да им дадът и непграничени смени, след 5 фал да бият дузпа... и да се играе като волейбола 3 сета до 25?
    И без това с пари и комерселизация изродихте един нагледно простичък спорт, любим на много деца в междублоковто пространство или насред пустинята

    09:00 12.09.2025

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Бих въвел правило в полза на вратарите. При корнери и преки свободни удари, нападащи да нямат правото да стоят в малкото наказателно поле. В последно време все се бутат във вратарите и все е неясно кое е точно нарушение.
    Бих сменил и правото за говорене с рефера, да не е на капитана, а на засегнатия футболист, което е и най-естественото. Просто други да нямат право.

    09:14 12.09.2025

