Първа лига се завръща - ПРОГРАМА

Първа лига - 8 кръг:
12 септември - петък, 17:30
Берое Стара Загора - Ботев Враца
12 септември - петък, 19:45
Ботев Пловдив - Монтана
13 септември - събота, 17:45
Спартак Варна - Арда Кърджали
13 септември - събота, 20:15
ЦСКА - Септември София
14 септември - неделя, 18:00
Локомотив Пловдив - Лудогорец Разград
14 септември - неделя, 20:30
Локомотив София - Левски
15 септември - понеделник, 18:00
ЦСКА 1948 - Славия
15 септември - понеделник, 20:30
Черно море Варна - Добруджа Добрич
