Първа лига се завръща - ПРОГРАМА

12 Септември, 2025 15:46

Два мача ще се изиграят днес

Снимка: Факти.БГ
Първа лига - 8 кръг:


12 септември - петък, 17:30
Берое Стара Загора - Ботев Враца

12 септември - петък, 19:45
Ботев Пловдив - Монтана

13 септември - събота, 17:45
Спартак Варна - Арда Кърджали

13 септември - събота, 20:15
ЦСКА - Септември София

14 септември - неделя, 18:00
Локомотив Пловдив - Лудогорец Разград

14 септември - неделя, 20:30
Локомотив София - Левски

15 септември - понеделник, 18:00
ЦСКА 1948 - Славия

15 септември - понеделник, 20:30
Черно море Варна - Добруджа Добрич


