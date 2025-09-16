Цветомир Найденов поиска "3 кила ойро" от Левски за звезда на "червените"

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поиска "3 кила ойро" за звездата на "червените" Мамаду Диало. Футболистът впечатли "сините" фенове с попадението си на "Герена".

Бизнесменът отговори на привърженик на Левски на стената си във "Фейсбук", че "сините" трябва да извадят повече от сериозна сума, ако искат да го купят.

Найденов обяви преди известно време, че Левски трябва да приготви един милион евро, ако иска да вземе Емил Ценов.

В крайна сметка обаче той бе продаден на руския Оренбург.