Цветомир Найденов поиска "3 кила ойро" от Левски за звезда на "червените"

16 Септември, 2025 15:45

Бизнесменът отговори на привърженик на Левски на стената си във "Фейсбук"

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поиска "3 кила ойро" за звездата на "червените" Мамаду Диало. Футболистът впечатли "сините" фенове с попадението си на "Герена".

Бизнесменът отговори на привърженик на Левски на стената си във "Фейсбук", че "сините" трябва да извадят повече от сериозна сума, ако искат да го купят.

Найденов обяви преди известно време, че Левски трябва да приготви един милион евро, ако иска да вземе Емил Ценов.

В крайна сметка обаче той бе продаден на руския Оренбург.

  • 1 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Е,и за тоя тъмняк ако ще вадят три кила евро,беше тя.

    15:58 16.09.2025

  • 2 3 кила ойро,ама в монети

    1 0 Отговор
    Ако искат,..Тоя опушеняк ше го вземат като свободен агент,..

    16:36 16.09.2025

