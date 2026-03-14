Сериозно напрежение между Неймар и Бразилската футболна конфедерация

Сериозно напрежение е възникнало между Неймар и Бразилската футболна конфедерация, а това може да извади играча от Мондиал 2026. Причината за това е фактът, че звездата не взе участие в мача на Сантос срещу Мирасол, въпреки че не е контузен.

34-годишният нападател и клубът му са били предварително уведомени, че на въпросната среща Неймар ще бъде наблюдаван във връзка с участието му в националния отбор.

Той обаче остана извън групата. Сантос оправда отсъствието му с мускулна умора. Феновете в Бразилия обаче бяха наясно, че става дума за рождения на сестрата на Неймар Рафъаела Бекран, която в деня на мача (10 март) стана на 30 години. От доста време звездата пропуска срещи на своите отбори покрай празника на сестра си.

Бразилските медии твърдят, че това е втора точка на връхно напрежение между звездата и футболната федерация. Първата е била на 5 февруари, когато Неймар се е почувствал обиден, тъй като не е получил поздравления за рождения си ден от централата.