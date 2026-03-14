Сериозно напрежение между Неймар и Бразилската футболна конфедерация

Сериозно напрежение между Неймар и Бразилската футболна конфедерация

14 Март, 2026 20:00 422 0

Причината за това е фактът, че звездата не взе участие в мача на Сантос срещу Мирасол, въпреки че не е контузен

Сериозно напрежение между Неймар и Бразилската футболна конфедерация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозно напрежение е възникнало между Неймар и Бразилската футболна конфедерация, а това може да извади играча от Мондиал 2026. Причината за това е фактът, че звездата не взе участие в мача на Сантос срещу Мирасол, въпреки че не е контузен.

34-годишният нападател и клубът му са били предварително уведомени, че на въпросната среща Неймар ще бъде наблюдаван във връзка с участието му в националния отбор.

Той обаче остана извън групата. Сантос оправда отсъствието му с мускулна умора. Феновете в Бразилия обаче бяха наясно, че става дума за рождения на сестрата на Неймар Рафъаела Бекран, която в деня на мача (10 март) стана на 30 години. От доста време звездата пропуска срещи на своите отбори покрай празника на сестра си.

Бразилските медии твърдят, че това е втора точка на връхно напрежение между звездата и футболната федерация. Първата е била на 5 февруари, когато Неймар се е почувствал обиден, тъй като не е получил поздравления за рождения си ден от централата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

