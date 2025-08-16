Само победа над Австрия запазва шансовете на българския национален тим по баскетбол

Само победа над Австрия ще запази шансовете на българския национален тим по баскетбол за следващата фаза на световните квалификации, предаде БТА.

Баскетболните национали посрещат австрийците тази вечер от 18:00 часа в "Арена Ботевград" в третия си двубой от група F на предварителните пресявки за шампионата на планетата през 2027 година в Катар. Българите имат две загуби от двата си мача до момента (76:88 от Австрия) и (70:81 от Нидерландия) и заемат последното, трето място във временното класиране.

Напред за основната фаза на световните квалификации ще се класират първите два отбора от всяка от четирите групи, а в група F на този етап това са съставите на Австрия и Нидерландия, които са с актив от по два успеха и едно поражения.

Австрия ще се класира напред още тази вечер, ако победи България, а при подобно стечение на обстоятелствата Нидерландия също ще си гарантира място в следващата фаза.

Успех за България ще донесе запазване на шансовете за заемане на една от първите две позиции в крайното класиране.