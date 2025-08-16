Новини
Спорт »
Баскетбол »
Само победа над Австрия запазва шансовете на българския национален тим по баскетбол

Само победа над Австрия запазва шансовете на българския национален тим по баскетбол

16 Август, 2025 16:03 291 0

  • баскетбол-
  • ботевград-
  • австрия

Напред за основната фаза на световните квалификации ще се класират първите два отбора от всяка от четирите групи

Само победа над Австрия запазва шансовете на българския национален тим по баскетбол - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само победа над Австрия ще запази шансовете на българския национален тим по баскетбол за следващата фаза на световните квалификации, предаде БТА.

Баскетболните национали посрещат австрийците тази вечер от 18:00 часа в "Арена Ботевград" в третия си двубой от група F на предварителните пресявки за шампионата на планетата през 2027 година в Катар. Българите имат две загуби от двата си мача до момента (76:88 от Австрия) и (70:81 от Нидерландия) и заемат последното, трето място във временното класиране.

Напред за основната фаза на световните квалификации ще се класират първите два отбора от всяка от четирите групи, а в група F на този етап това са съставите на Австрия и Нидерландия, които са с актив от по два успеха и едно поражения.

Австрия ще се класира напред още тази вечер, ако победи България, а при подобно стечение на обстоятелствата Нидерландия също ще си гарантира място в следващата фаза.

Успех за България ще донесе запазване на шансовете за заемане на една от първите две позиции в крайното класиране.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ