Новини
Технологии »
Оптимизмът за хуманоидните роботи се изпарява

Оптимизмът за хуманоидните роботи се изпарява

15 Септември, 2025 11:20 441 2

  • хуманоиден робот-
  • перспектива-
  • роботи

Те могат да бъдат произведени, но е малко вероятно да бъдат използвани смислено

Оптимизмът за хуманоидните роботи се изпарява - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много големи играчи на развиващия се пазар на хуманоидни роботи правят смели прогнози за продажбите, но реалността е, че в сегашния си вид тези „човешки заместители“ все още не са способни да намерят широко практическо приложение. Те все още имат много препятствия за преодоляване по пътя към популярността си.

Това, от което не бива да се страхуваме, както обяснява IEEE Spectrum, е недостиг на компоненти за производството на необходимия брой хуманоидни роботи в близко бъдеще. През 2023 г. в световен мащаб са инсталирани приблизително 500 000 индустриални робота. Ако приемем, че един хуманоиден робот е сравним по отношение на необходимите компоненти с четири индустриални манипулатора, тогава съществуващите възможности на веригата за доставки покриват повече от най-оптимистичните прогнози за темпа на растеж на пазара на хуманоидни роботи. Според оценки на същата Bank of America, например, до края на текущата година този пазар ще бъде ограничен до 18 000 робота. Съответно е малко вероятно той да се увеличи значително през следващата година, въпреки че Tesla планира да пусне около 50 000 робота Optimus през следващата година.

Липсва търсене и надеждност

Много по-голям проблем, според Мелони Уайз, бивш директор продукти в Agility Robotics, е липсата на достатъчно търсене на такива продукти. Малко вероятно е някой потенциален купувач все още да е измислил как да използва няколко хиляди хуманоидни робота в едно предприятие. За доставчиците на роботи е по-изгодно да обслужват единични поръчки от големи клиенти, отколкото да покриват множеството нужди на малките. Един от сценариите, който предполага създаването на достатъчно търсене за големи партиди хуманоидни роботи, е специализирането на всяка група в малък набор от операции – да речем, не повече от десет. Най-вероятно разпространението на хуманоидни роботи в производство през следващите години ще се извършва именно по този принцип.

В същото време няма сигурност, че напредъкът в областта на системите с изкуствен интелект ще може пропорционално да увеличи продажбите на хуманоидни роботи. Настоящото ниво на развитие на системите с изкуствен интелект все още не позволява бързо прехвърляне на успеха на пазара на хуманоидни роботи.

Подобно на електрическите превозни средства, съвременните роботи имат проблеми с живота на батерията. Например, моделът Agility Digit, който може да носи товари до 16 кг, е оборудван с доста тежък батериен пакет, който му позволява да работи без прекъсване в продължение на 90 минути, а след това да се зарежда в продължение на 9 минути. Най-вероятно на практика периодите на работа на такъв робот преди следващото презареждане ще продължат не повече от 30 минути. При планиране на работния график на робота е необходимо да се включи „авариен резерв“ от 60 минути, който ще е необходим или за аварийно презареждане, или за отстраняване на евентуални технически проблеми. Ако не се вземе предвид този резерв, е много вероятно роботът да се изтощи по време на работа и ще трябва да се презарежда ръчно. Когато в предприятието работят около сто такива робота с тегло над 100 кг всеки, малко от персонала ще искат да се сблъскат с подобни проблеми.

За много клиенти на производителите на роботи дори кратките прекъсвания могат да доведат до сериозни загуби, така че се налагат специални изисквания към надеждността на хуманоидните роботи. Тъй като използването на такива роботи в производството ще включва голямо разнообразие от операции и условия на труд, е изключително трудно да се гарантира необходимата надеждност на комплекса като цяло.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ще , ще ! За да ограничат раждаемостта и човешката близост минимум ще ви ги вкарат като сексуални партньори !!! Усилено се работи върху това , и дори някои идиоти се ожениха и омъжиха официално за роботи.

    11:25 15.09.2025

  • 2 дарк фючър

    1 0 Отговор
    Пропускат да споменат, че ненужната част от човечеството на тор?

    11:25 15.09.2025