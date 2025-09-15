Оптимизмът за хуманоидните роботи се изпарява

Много големи играчи на развиващия се пазар на хуманоидни роботи правят смели прогнози за продажбите, но реалността е, че в сегашния си вид тези „човешки заместители“ все още не са способни да намерят широко практическо приложение. Те все още имат много препятствия за преодоляване по пътя към популярността си.

Това, от което не бива да се страхуваме, както обяснява IEEE Spectrum, е недостиг на компоненти за производството на необходимия брой хуманоидни роботи в близко бъдеще. През 2023 г. в световен мащаб са инсталирани приблизително 500 000 индустриални робота. Ако приемем, че един хуманоиден робот е сравним по отношение на необходимите компоненти с четири индустриални манипулатора, тогава съществуващите възможности на веригата за доставки покриват повече от най-оптимистичните прогнози за темпа на растеж на пазара на хуманоидни роботи. Според оценки на същата Bank of America, например, до края на текущата година този пазар ще бъде ограничен до 18 000 робота. Съответно е малко вероятно той да се увеличи значително през следващата година, въпреки че Tesla планира да пусне около 50 000 робота Optimus през следващата година.

Липсва търсене и надеждност

Много по-голям проблем, според Мелони Уайз, бивш директор продукти в Agility Robotics, е липсата на достатъчно търсене на такива продукти. Малко вероятно е някой потенциален купувач все още да е измислил как да използва няколко хиляди хуманоидни робота в едно предприятие. За доставчиците на роботи е по-изгодно да обслужват единични поръчки от големи клиенти, отколкото да покриват множеството нужди на малките. Един от сценариите, който предполага създаването на достатъчно търсене за големи партиди хуманоидни роботи, е специализирането на всяка група в малък набор от операции – да речем, не повече от десет. Най-вероятно разпространението на хуманоидни роботи в производство през следващите години ще се извършва именно по този принцип.

В същото време няма сигурност, че напредъкът в областта на системите с изкуствен интелект ще може пропорционално да увеличи продажбите на хуманоидни роботи. Настоящото ниво на развитие на системите с изкуствен интелект все още не позволява бързо прехвърляне на успеха на пазара на хуманоидни роботи.

Подобно на електрическите превозни средства, съвременните роботи имат проблеми с живота на батерията. Например, моделът Agility Digit, който може да носи товари до 16 кг, е оборудван с доста тежък батериен пакет, който му позволява да работи без прекъсване в продължение на 90 минути, а след това да се зарежда в продължение на 9 минути. Най-вероятно на практика периодите на работа на такъв робот преди следващото презареждане ще продължат не повече от 30 минути. При планиране на работния график на робота е необходимо да се включи „авариен резерв“ от 60 минути, който ще е необходим или за аварийно презареждане, или за отстраняване на евентуални технически проблеми. Ако не се вземе предвид този резерв, е много вероятно роботът да се изтощи по време на работа и ще трябва да се презарежда ръчно. Когато в предприятието работят около сто такива робота с тегло над 100 кг всеки, малко от персонала ще искат да се сблъскат с подобни проблеми.

За много клиенти на производителите на роботи дори кратките прекъсвания могат да доведат до сериозни загуби, така че се налагат специални изисквания към надеждността на хуманоидните роботи. Тъй като използването на такива роботи в производството ще включва голямо разнообразие от операции и условия на труд, е изключително трудно да се гарантира необходимата надеждност на комплекса като цяло.