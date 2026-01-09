Новини
OnePlus представи два нови смартфона с 9000мАч батерия

OnePlus представи два нови смартфона с 9000мАч батерия

9 Януари, 2026

Устройствата се предлагат на цени започващи от около 500 евро

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

OnePlus току-що представи най-издръжливата си серия смартфони, с дебюта на Turbo 6 и Turbo 6V. Въпреки че разполага с масивна батерия с капацитет 9000 mAh – капацитет, който обикновено би изисквал обемисто шаси – инженерите в Шенжен са успели да запазят профила изключително тънък, с дебелина само 8,5 мм и тегло 215 г. Това постижение в ефективността поставя нов стандарт в сегмента на смартфоните, обещавайки над 10 часа интензивна игра или цял ден възпроизвеждане на видео, без да се налага да спирате за зареждане.

На върха на гамата, Turbo 6 действа като високопроизводителна версия. Той се захранва от новия чип Snapdragon 8s Gen 4, поддържан от специален набор от помощни чипове, проектирани да максимизират телеметрията и отзивчивостта. Акцентът на този пакет за производителност е Fengchi Game Kernel, който позволява на устройството да поддържа 165 fps, за да съответства перфектно на 6,78-инчовия OLED дисплей с висока честота на опресняване. За да гарантира, че свързаността остава толкова бърза, колкото процесора, OnePlus е включил и G1 Wi-Fi чип за подобрение и специално разработен процесор за сензорно управление, който обработва входните данни с блестяща скорост от 330Hz. Под капака този флагмански вариант е оборудван с до 16GB LPDDR5X RAM и UFS 4.1 памет, което гарантира, че скоростта на предаване на данни е толкова бърза, колкото и шасито е издръжливо.

За тези, които търсят по-икономичен модел за ежедневна употреба, Turbo 6V предлага леко по-слаба, но все пак много способна алтернатива. Той заменя флагманския чип със Snapdragon 7s Gen 4 и използва по-ефективна LPDDR4X памет и UFS 3.1 памет. Макар да няма специалните чипове за игри и Wi-Fi на по-големия си брат, той запазва същата рекордна батерия с капацитет 9000 mAh и високочувствителен OLED панел с честота 144 Hz. И двата модела се възползват от здравата конструкция, която отговаря на стандартите IP66, IP68 и IP69, което ги прави устойчиви на всичко от прах и потапяне до струи гореща вода под високо налягане.

Системата за зареждане е също толкова впечатляваща, с 80W SuperVOOC флаш зареждане, което може бързо да зареди огромната батерия, заедно с 27W обратно зареждане, което позволява на телефона да действа като мобилна електроцентрала за други устройства. Единствената област, в която OnePlus е избрал подход с „базови спецификации“, е камерата; и двата телефона разполагат с опростен 50-мегапикселов основен сензор с оптична стабилизация на изображението и 16-мегапикселова селфи камера, като се избягват сложни масиви от многообективни камери, за да се запази фокусът върху батерията и производителността. Цените в Китай започват от 1900 CNY за 6V и 2300 CNY за Turbo 6, като ранните купувачи получават допълнителна отстъпка от 200 CNY.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Галине...

    0 4 Отговор
    тези тухли си купи ти. Даже спокойно можеш да си залепиш отзад още една батерия тухла с 15000 mAh. Седем инча не е никакъв телефон, а портативен телевизор. За тези устройства са необходими джобове до коленете.

    Коментиран от #2

    09:43 09.01.2026

  • 2 Азз

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Галине...":

    Ами носи си нокийка с копчета. Ако работиш на работа, която изисква много снимки и видео - ще те питам дали няма да искаш голяма батерия....

    Коментиран от #3

    09:56 09.01.2026

  • 3 Знаеш ли как им казват

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Азз":

    на устройствата над 6 инча? Не се наричат със сигурност телефон. Наричат се фаблет, клооун! Сиреч, чист таблет. Телефон е устройство, с което да си вършиш работата в движение с допустими размери 5.5 инча. Не са създадени за онлайн телевизия, а за разговори на дълги разстояния.

    10:05 09.01.2026