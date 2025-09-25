Хуманоидните роботи вече издържат и на бой (ВИДЕО)

В света на роботиката се наблюдава истински пробив в областта на устойчивостта и динамичното равновесие. Видеоклип с китайски хуманоиден робот, който демонстрира забележителна издръжливост срещу външни въздействия, бързо набира популярност в интернет. Кадрите показват как машината издържа на директен, силен удар от човек, без да губи равновесие.

Разработката е дело на Лабораторията за активни интелигентни системи (ACT) към Южния университет за наука и технологии (SUSTech) в Шънджън, Китай. В експеримента е използван хуманоидният робот Unitree G1.

Основното предизвикателство в хуманоидната роботика винаги е било запазването на равновесие при неочаквани удари или неравни повърхности. G1 успешно преодолява това, показвайки, че неговите системи за контрол на баланса и задвижване са изключително напредничави.

Във видеото, единственият сериозен проблем, пред който се изправя роботът, е разхлабена плочка на пода. След като се спъва, G1 не остава на земята, а бързо отново заема изправено положение и продължава демонстрацията. Тази способност за самовъзстановяване е критична за бъдещото приложение на хуманоидните роботи в реална среда.

G1 не за първи път демонстрира своите бойни и балансиращи умения. Роботът вече участва в пълноценно шоу по кикбокс на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай, впечатлявайки присъстващите.

Въпреки впечатляващата си устойчивост, тестовете в областта на роботиката винаги крият елемент на непредсказуемост. Припомня се случай от лятото, когато по време на тестове в REK един от тези роботи се откъснал от стойката си и започнал хаотично да размахва ръце и крака, предизвиквайки смут сред персонала.

Подобни демонстрации обаче доказват, че Китай е един от лидерите в разработването на следващото поколение хуманоидни роботи, които скоро могат да навлязат в индустрията, логистиката и дори в ежедневното ни обслужване. Устойчивостта на Unitree G1 е важен етап към създаването на машини, които могат да работят автономно и безопасно във физическия свят.