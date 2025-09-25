Новини
Хуманоидните роботи вече издържат и на бой (ВИДЕО)

25 Септември, 2025 14:47 780 18

  • хуманоиден робот-
  • умения

G1 доказа невероятна устойчивост в кикбокс двубой

Хуманоидните роботи вече издържат и на бой (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на роботиката се наблюдава истински пробив в областта на устойчивостта и динамичното равновесие. Видеоклип с китайски хуманоиден робот, който демонстрира забележителна издръжливост срещу външни въздействия, бързо набира популярност в интернет. Кадрите показват как машината издържа на директен, силен удар от човек, без да губи равновесие.

Разработката е дело на Лабораторията за активни интелигентни системи (ACT) към Южния университет за наука и технологии (SUSTech) в Шънджън, Китай. В експеримента е използван хуманоидният робот Unitree G1.

Основното предизвикателство в хуманоидната роботика винаги е било запазването на равновесие при неочаквани удари или неравни повърхности. G1 успешно преодолява това, показвайки, че неговите системи за контрол на баланса и задвижване са изключително напредничави.

Във видеото, единственият сериозен проблем, пред който се изправя роботът, е разхлабена плочка на пода. След като се спъва, G1 не остава на земята, а бързо отново заема изправено положение и продължава демонстрацията. Тази способност за самовъзстановяване е критична за бъдещото приложение на хуманоидните роботи в реална среда.

G1 не за първи път демонстрира своите бойни и балансиращи умения. Роботът вече участва в пълноценно шоу по кикбокс на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай, впечатлявайки присъстващите.

Въпреки впечатляващата си устойчивост, тестовете в областта на роботиката винаги крият елемент на непредсказуемост. Припомня се случай от лятото, когато по време на тестове в REK един от тези роботи се откъснал от стойката си и започнал хаотично да размахва ръце и крака, предизвиквайки смут сред персонала.

Подобни демонстрации обаче доказват, че Китай е един от лидерите в разработването на следващото поколение хуманоидни роботи, които скоро могат да навлязат в индустрията, логистиката и дори в ежедневното ни обслужване. Устойчивостта на Unitree G1 е важен етап към създаването на машини, които могат да работят автономно и безопасно във физическия свят.


  • 1 Скъсаха се да го

    4 0 Отговор
    Ритат в гръб. Големи мма-та малко като нашите мутровци по заведенията.

    14:53 25.09.2025

  • 2 Хахаха

    4 2 Отговор
    Има последователност ! Предишна статия вече ни осведоми че издържат и на аване ! Все по мечтани жени...

    14:53 25.09.2025

  • 3 Ясно

    10 1 Отговор
    Скоро очаквайте такива роботи по улиците да ни показват правия път според власт имащите. Усещам, че хората масово ще започнат да си купуват електро магнитни оръжия в близкото бъдеще. И не, не съм луд конспиратор.

    14:54 25.09.2025

  • 4 Полицията и Жандармерията ще бъдат

    2 1 Отговор
    заменени с хуманоидни роботи, първа стъпка към изкореняване на корупцията в България!
    Втора стъпка към изкореняване на корупцията в България, Държавна Администрация ще бъде заменена с хуманоидни роботи!

    14:56 25.09.2025

  • 5 подсечки

    1 0 Отговор
    И УДРЯЙ В ГЛАВАТА

    Смачкай тенекията.
    Може, би, ще трябва и тесла

    14:58 25.09.2025

  • 6 Терминатор

    4 0 Отговор
    Още малко време ще мине и роботчето ще им начупи ръчичките и крачетата на тези садисти.

    14:58 25.09.2025

  • 7 Чудо голямо

    1 0 Отговор
    Цяла световна олимпиада в Китай имаше

    14:59 25.09.2025

  • 8 Точно пък

    2 0 Отговор
    запазването на равновесие не е проблем. За тази цел има жироскопи от два века

    15:02 25.09.2025

  • 9 Денчо Илиев

    4 0 Отговор
    Е, малко по-нататък роботите ще почнат да бият хората. Голям прогрес, няма що.
    Но китайците винаги са били и ще бъдат к.етени. Тия буквално съсипват планетата. За което опосредствено са виновни американците, които им дадоха хляба и тоягата.

    15:03 25.09.2025

  • 10 На това ли трябва да

    2 0 Отговор
    Ги учат роботчетата а. Да издържат на бой ? Куче роботче за пребиване

    15:04 25.09.2025

  • 11 Насилие върхи роботи а?

    1 0 Отговор
    А съд ? Това е гръбначно все пак

    15:07 25.09.2025

  • 12 ГНЕВЕН ПРИЗИВ

    1 0 Отговор
    ГНЕВЕН ПРИЗИВ
    ПИТАТ ме: „Поете, как си
    с тези невъзможни такси?
    Как издържаш по количество
    на пари за електричество,
    за вода или за парно?“
    Казвам:
    - Аз се чувствам харно.
    Заявявам, че не ща
    да използвам тез неща.
    Харча аз ограничено,
    спя на тъмно и студено,
    нито ям и нито пия
    и изобщо не се мия.
    Запомнете, мили хора,
    вижте кучето на двора.
    Вън, снегът като забръска
    какво прави то зимъска?
    Камъкът от студ се пука,
    а на него не му пука.
    Братя българи, на слука!
    Чуйте моята поука:
    закалете своите внучета
    да издържат като кучета.

    15:13 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тайбокс

    0 0 Отговор
    Китаецът риташе робота само на плоскост ! Несъмнено , ако Стоян Копривленски му натресе само един лоукик ще събират чарковете на робота с часовникарска бригада

    15:30 25.09.2025

  • 15 това е отвратително

    1 0 Отговор
    Метална кутия прави салта....
    Какъв кошмар

    Коментиран от #18

    15:34 25.09.2025

  • 16 Бай Пешо Карбуратора

    0 0 Отговор
    Глупости, да ги видим в Перник. Ще се превърнат във винкели само за 5 минути още в първата дискотека

    15:43 25.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "това е отвратително":

    Кошмар ще е като почне да си ние злобарки за кеф. Е, освен ако гледа как опъват козлодуеца, тогава е приемливо.

    16:25 25.09.2025