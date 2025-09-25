Хуманоидните роботи вече издържат и на бой (ВИДЕО)

В света на роботиката се наблюдава истински пробив в областта на устойчивостта и динамичното равновесие. Видеоклип с китайски хуманоиден робот, който демонстрира забележителна издръжливост срещу външни въздействия, бързо набира популярност в интернет. Кадрите показват как машината издържа на директен, силен удар от човек, без да губи равновесие.
Разработката е дело на Лабораторията за активни интелигентни системи (ACT) към Южния университет за наука и технологии (SUSTech) в Шънджън, Китай. В експеримента е използван хуманоидният робот Unitree G1.
Основното предизвикателство в хуманоидната роботика винаги е било запазването на равновесие при неочаквани удари или неравни повърхности. G1 успешно преодолява това, показвайки, че неговите системи за контрол на баланса и задвижване са изключително напредничави.
Във видеото, единственият сериозен проблем, пред който се изправя роботът, е разхлабена плочка на пода. След като се спъва, G1 не остава на земята, а бързо отново заема изправено положение и продължава демонстрацията. Тази способност за самовъзстановяване е критична за бъдещото приложение на хуманоидните роботи в реална среда.
G1 не за първи път демонстрира своите бойни и балансиращи умения. Роботът вече участва в пълноценно шоу по кикбокс на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай, впечатлявайки присъстващите.
Въпреки впечатляващата си устойчивост, тестовете в областта на роботиката винаги крият елемент на непредсказуемост. Припомня се случай от лятото, когато по време на тестове в REK един от тези роботи се откъснал от стойката си и започнал хаотично да размахва ръце и крака, предизвиквайки смут сред персонала.
Подобни демонстрации обаче доказват, че Китай е един от лидерите в разработването на следващото поколение хуманоидни роботи, които скоро могат да навлязат в индустрията, логистиката и дори в ежедневното ни обслужване. Устойчивостта на Unitree G1 е важен етап към създаването на машини, които могат да работят автономно и безопасно във физическия свят.
1 Скъсаха се да го
14:53 25.09.2025
2 Хахаха
14:53 25.09.2025
3 Ясно
14:54 25.09.2025
4 Полицията и Жандармерията ще бъдат
Втора стъпка към изкореняване на корупцията в България, Държавна Администрация ще бъде заменена с хуманоидни роботи!
14:56 25.09.2025
5 подсечки
Смачкай тенекията.
Може, би, ще трябва и тесла
14:58 25.09.2025
6 Терминатор
14:58 25.09.2025
7 Чудо голямо
14:59 25.09.2025
8 Точно пък
15:02 25.09.2025
9 Денчо Илиев
Но китайците винаги са били и ще бъдат к.етени. Тия буквално съсипват планетата. За което опосредствено са виновни американците, които им дадоха хляба и тоягата.
15:03 25.09.2025
10 На това ли трябва да
15:04 25.09.2025
11 Насилие върхи роботи а?
15:07 25.09.2025
12 ГНЕВЕН ПРИЗИВ
ПИТАТ ме: „Поете, как си
с тези невъзможни такси?
Как издържаш по количество
на пари за електричество,
за вода или за парно?“
Казвам:
- Аз се чувствам харно.
Заявявам, че не ща
да използвам тез неща.
Харча аз ограничено,
спя на тъмно и студено,
нито ям и нито пия
и изобщо не се мия.
Запомнете, мили хора,
вижте кучето на двора.
Вън, снегът като забръска
какво прави то зимъска?
Камъкът от студ се пука,
а на него не му пука.
Братя българи, на слука!
Чуйте моята поука:
закалете своите внучета
да издържат като кучета.
15:13 25.09.2025
14 Тайбокс
15:30 25.09.2025
15 това е отвратително
Какъв кошмар
Коментиран от #18
15:34 25.09.2025
16 Бай Пешо Карбуратора
15:43 25.09.2025
18 Не е така
До коментар #15 от "това е отвратително":Кошмар ще е като почне да си ние злобарки за кеф. Е, освен ако гледа как опъват козлодуеца, тогава е приемливо.
16:25 25.09.2025